《0225 ESG交通運輸永續獎》揭曉　橫跨陸、海、空、物流與觀光

由交通部指導、台北市交通文教基金會與台灣全球商貿運籌發展協會共同主辦的「2025 ESG交通運輸永續獎、交通安全傑出績優人員暨路口安全徵文比賽」聯合頒獎典禮，於今(12)日舉行，得獎人或單位橫跨陸、海、空、物流與觀光界。

活動在《玩風樂團》精彩的演出中揭開序幕。 出席本屆盛會的來賓涵蓋產、官、學各界，包括前行政院劉兆玄院長、交通部陳彥伯政務次長、伍勝園政務次長、林國顯常務次長等嘉賓皆親臨現場，共同見證推動交通運輸永續發展的重要成果。

本次聯合頒獎除表揚《ESG交通運輸永續獎》得主外，也同步頒發年度《交通安全傑出績優人員》獎項，感謝長期站在交通安全第一線、默默守護用路人安全的「道安超人」。同時，今年主辦單位也舉辦「路口安全徵文比賽」，並在典禮中頒獎給得獎者。

前行政院長劉兆玄致詞時表示，本屆得獎企業展現交通運輸領域在永續治理、減碳行動與企業治理上的卓越成果。交通運輸部門是永續發展的重要關鍵，而ESG的導入更是推動產業邁向淨零碳排、安全環境與智慧化治理的重要里程碑。他亦特別肯定交通安全績優人員長年如一日守護民眾安全的奉獻精神。

主辦單位台北市交通文教基金會張家祝董事長指出，基金會推動《ESG交通運輸永續獎》的目的，是希望透過獎項激勵企業與機構，落實ESG理念並創造示範效果。同時，基金會今年亦從眾多推薦名單中選出13位交通安全傑出績優人員，除頒發獎座，更致贈獎金，以肯定其長期付出。

本屆《ESG交通運輸永續獎》共有34家企業與機關構參與，依規模分為「金獎」與「傑出獎」兩組，經初選(書面審查)、複選(簡報)、決選三階段評選，最後評選出9家「金獎」與10家「傑出獎」得主。得獎單位橫跨航空、海運、港務、大眾運輸、智慧運輸、物流、交通行政、觀光旅遊、銷售通路與綠色科技等不同領域，具體而微地呈現台灣交通運輸產業在永續治理、科技創新與減碳轉型上的多元豐碩成果。

永續發展是一場長期工程，非瞬間的煙火，而是持續不斷的努力與精進，為肯定連續兩次獲獎的得獎者，在獎座與證書上特別授以「精進創新」標誌，表彰獲獎者在永續發展精進創新的努力。

2025《ESG交通運輸永續金獎》得主包括：中華航空公司、台灣港務公司、台北大眾捷運公司、星宇航空公司、奔騰物流系統公司、Vietjet Air(越捷航空)公司、匯豐汽車公司、山立通運公司、裕民航運公司等。其中，Vietjet Air（越捷航空）以推動低油耗、低碳及減廢之永續行動專案獲獎，特別自越南派團來台受獎，展現其對永續轉型的高度重視。

2025《ESG交通運輸永續傑出獎》得主包括：天眼衛星科技公司、新北市政府交通局、交通部觀光署、吉億通運公司、好友電智慧科技公司、皇冠交通公司、肯驛國際公司、祝三實業公司、啟盛交通公司與零碳科技公司等。今年的《傑出獎》得主，展現從政策規劃、營運創新到技術落地的全方位實踐，為建構低碳、高效與安全的交通運輸環境奠定重要基礎。

實務推動、及技術創新等多元面向，從底層做起，攜手構築更低碳、更高效、更安全的交通運輸治理與服務，加速邁向綠色淨零、智慧安全、與永續發展的願景。

本屆《交通安全傑出績優人員》共選出教育類、工程類、與執法類得獎者共13人，頒發獎座與獎金以表彰其對交通安全的貢獻。「路口安全徵文比賽」選出3篇優秀文章，期盼透過文字強化全民對路口安全的重視。

主辦單位特別安排三場具示範性的企業案例分享，包括：一、中華航空「全方位ESG永續發展之旅」，分享華航如何在國際競爭與永續要求中取得平衡；二、好友電智慧科技則以智慧冷鏈永續運輸管理為題，展示智慧冷鏈如何提升能源效率、降低損耗、並協助企業邁向碳中和；三、零碳科技則分享具體可行的零碳轉型方案，協助業界回應政策與市場要求。三場案例分享具前瞻性與高度參考價值，有助永續行動在交通運輸產業中擴散與深化。

張家祝表示，面對升級中的國際ESG標準與淨零承諾，太灣交通運輸業唯有透過科技導入、政策強化與跨界合作加速轉型，方能在全球永續競爭中保持領先，並成為帶動國家經濟永續的核心力量。

台灣全球商貿運籌發展協會賈凱傑理事長亦指出，本屆獲獎名單展現「安全 × 精進 × 創新」的全面成果。航運減排、科技解方、物流優化、低碳觀光等皆顯示交通運輸業正大步邁向永續，他期盼每年藉由獎項評選，看見產官界持續進步與突破，形成良性循環，共同推動台灣交通運輸永續升級。