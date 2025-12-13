年底旺季行情加持　大盤維持震盪盤堅、類股輪動格局

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

聯準會宣布降息，金融市場不確定因素消失，台股重返2萬8千點，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，聯準會如預期降息一碼，且將以每月400億美元買進國庫券，有助於提升市場資金活水，台股則在降息消息塵埃落動後，近日出現高檔震盪，由於時間日趨接近年底，法人年度作帳行情進入最後關鍵期，看好晶圓龍頭大廠11月營收同期最佳、技術面維持相對強勢，且適逢外資開始休假，預期大盤將以盤堅震盪、類股輪動，中小型族群更具表現空間。



廖炳焜表示，不論從企業獲利或是經濟數據來看，AI仍然是台股投資主軸，而且國際龍頭大廠輝達以及四大雲端業者的發展趨勢，都是持續支撐AI產業成長動能，包括輝達的GPU走極致效能路線，能滿足AI任何任務，Google使用第6代TPU(Trillium)加速器和自研CPU(Axion)，以達到降低自家資料中心電力與硬體成本，守住獲利能力，META同樣聚焦自製MTIA v2晶片達到降低成本目標，亞馬遜則是於第三季完成Trainium 3晶片流片，台灣IP廠商參與70%設計，包括晶圓代工龍頭3奈米製程、CoWoS先進封裝等。



廖炳焜認為，受惠大型雲端服務供應商增加資本支出毫不手軟，台灣出口今年已創下多項驚人紀錄，基本面穩固為台股創造強勁支撐，AI紅利仍是明年台股最大後盾，根據統計，S&P500成分企業每股盈餘年增率有望達到10.3%，顯示即使面對供應鏈壓力、成本上升、經濟成長放緩的擔憂，美股企業仍展現出彈性與優異的獲利能力，台廠AI相關供應鏈也將同步受惠。



眼見台股多頭趨勢未歇，在選股與投資布局上，廖炳焜建議，短線仍建議關注指數能否守在季線之上，選股不選市，布局中長線趨勢股，電子族群仍以AI供應鏈、晶圓代工2奈米供應鏈、記憶體、IP、光通訊、低軌衛星、機器人為優先選擇，傳產則以特化、重電、塑化、紡織、金融等為主。

