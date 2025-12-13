▲MSI入選《Forbes》全球最佳雇主，打造支持專業成長卓越職場環境。（圖／公司提供）

記者陳瑩欣／台北報導

全球電競與高效能運算領導品牌 MSI微星科技今年再度榮登《Forbes 全球最佳雇主（World’s Best Employers 2025）》榜單。

微星科技表示，此次獲選反映公司長期在 人才培育、福利照顧、職場安全與多元共融 上的持續投入。透過完善的學習資源、透明的職涯發展制度與跨部門合作環境，微星科技致力打造能讓員工充分展能、持續提升專業的職涯舞台。公司同時依循 TCFD、GRI、SASB、RBA 等國際框架強化永續治理，使整體 ESG 作法更具透明度並與國際接軌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

微星科技經營管理中心副總經理蔡維新表示：「此次獲選是對微星科技重視人才發展、培育與職場照顧的肯定。我們致力打造安全、健康、具支持性的環境，讓同仁能專注成長、發揮專業、創造創新價值。未來，公司也將持續完善永續治理與職涯發展資源，打造讓科技人才能盡情發揮的舞台。」

《Forbes 全球最佳雇主》榜單由 Forbes 與德國統計機構 Statista 共同調查，涵蓋全球超過 50 個國家、30 萬名受訪員工，從企業形象、職涯發展、工作環境、多元共融與創新實踐等面向進行評估，評選出全球具代表性的優質雇主。