竹科夢碎！頂大碩士想等更好「連拒6次台積電屎缺」後悔了

▲台積電 。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

「護國神山」台積電薪資給得大方，是許多民眾夢想進入的產業，不過有一名成大碩班畢業的男學生透露，原本鎖定竹科發展，接連收到6封台積電設備工程師的面試邀約，工作地點越來越遙遠，從嘉義、南科一路到高雄，後悔當初太過挑剔，早知道就先面試了。

男網友在Dcard發文，畢業於成大碩班，原本鎖定新竹科學園區的職缺，收到台積電嘉義廠設備工程師的面試邀約，但因期待有更好的地點和職位而婉拒。然而接下來收到的4封邀約全都是設備工程師，而且地點越換越「屎」，從嘉義廠、南科廠一路變成高雄廠。

他全都拒絕後，等了整整一個月都沒有任何邀約，最後他更新履歷，結果第6封邀約仍然是設備工程師，地點則是高雄，他只好乖乖認命，同時也感嘆「早知道南科的時候就該接受面試了，希望會收我，我會好好奉獻我的身軀賣命賺錢的。」

貼文曝光，網友紛紛表示，「不是你不夠優秀，是現況比你優秀的人更多，排序下來你就落在這個區間，你要極端值可以跨其他職缺，機率就很渺茫」、「現在四大碩班太多，應該都看大學部發面邀順序了吧」、「拿一樣薪水，在高雄生活還比較舒服」。

也有人指出，「即便錄取竹科，過幾個月也可能被調去高雄或嘉義」、「跟你講，就算你錄取了竹科的職缺，沒多久一樣把你往高雄嘉義扔，因為新廠一定會跟老廠要人，而你是最菜的」。