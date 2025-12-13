萬海慈善「讓愛閃耀」藝術公益特展開幕　支持全台中小社福單位

▲Care in & Change out「讓愛閃耀」社福 × 藝術公益特展開幕記者會，社福單位、名人及藝術家為活動揭開序幕。（圖／萬海慈善提供）

記者張佩芬／台北報導

「當藝術碰上公益，讓色彩更有溫度」，萬海慈善與策展人張洛君、許蓁蓁攜手合作Care in & Change out「讓愛閃耀」社福 × 藝術公益特展，今年邁入第七屆，於12月13日至12月21日在台灣當代文化實驗場 C-LAB 圖書館一樓展出。

昨(12)日舉辦開幕的記者會，三家服務弱勢兒童、長者、移工的中小型社福單位，以及多位名人、藝術家到場共襄盛舉，為活動揭開序幕。

萬海慈善自2016年啟動「讓愛閃耀」專案，支持全台中小型社福單位，它們以實際行動照護服務在地兒少、長者、身心障礙、新住民、街友或更生人等多元弱勢族群，期盼每一位需要被接住的人，都能獲得完善的照顧。無論是陪伴獨居長輩、守護在課後無人陪伴的孩子成長、為身心障礙者量身打造運動課程、陪伴遠渡重洋的新住民跨越語言與文化隔閡、照護家人無法一輩子陪伴的特殊重症患者等。每個看似平凡的日常，皆是來自一群在第一線默默付出的中小型社福單位。

萬海慈善執行長莊斐斐表示：「通常民眾的愛心捐款都會集中在具知名度的大型基金會，然而有更多分布全台的中小型社福單位，默默照顧在地需要幫助的人，卻因不被認識而募款困難。此外，這次特展運用社福工作坊與設攤形式，讓更多人有機會走近中小型社福單位，理解他們推展服務的困境。您的一分理解，就可能成為支持他們的力量。你的參與可能讓一個生命或家庭發生改變，讓世界變得更好。」

為了讓民眾親自理解中小型社福單位的實際需求，本屆特展規模較以往盛大，特別規劃五場老少咸宜的社福手作坊，每場活動源自於單位平日的服務內容與培力成果，透過互動的方式，讓民眾得以貼近第一線的服務現場。

像是由小貝殼工坊的自閉症學員，細心地教導民眾製作精油手工皂，這不僅是手作體驗，更呈現單位長期推動職能訓練的成果。而來自台東偏鄉的弱勢孩童帶來的美甲彩繪體驗，也是單位在課後陪伴與多元學習的延伸，讓大眾看見偏鄉孩子努力綻放的力量。

另外，還有來自桃園陪讀班的老師運用自然媒材，引導大家創作獨一無二的卡片與書封，在手作過程中，分享陪伴兒少與長者的日常大小事，讓服務背後的真實處境被大眾看見。

來自台中耕水小子木工坊的弱勢孩童，帶領大家 DIY 六角筆筒，展現平時學習的成果；而好撒瑪利亞人關懷協會的行動餐車則邀請民眾一起製作香氣四溢的雞肉口袋餅，體會協會運用餐飲技能幫助弱勢孩童的創新理念。

五場免費社福工作坊都以實際服務場景為核心，讓民眾在參與中感受單位的用心與需求，歡迎民眾現場報名參加。展出期間還有16間中小型社福機構分梯次設攤，透過面對面的交流，讓民眾能直接理解單位在資源、人力及服務現場的真實挑戰，更完整看見他們長期投入的努力。

特展期間，由85位名人及藝術家無償創作的「萬海 × 棒小兔 Gift of Love」公仔陳列展間，他們不只有才華，更心善地響應公益活動。現場同步展出19位藝術家的個人作品，值得您親自造訪，走進這場充滿色彩、故事與希望的特展，讓愛能在您心中萌芽，照顧更多需要被看見的角落。

Care in & Change out【讓愛閃耀】社福 × 藝術公益特展：

時間：12/13(六)～12/21(日)，(週一休館，週二～四11:00－21:00週五～日10:00－21:00)

地點：台灣當代文化實驗場C-LAB圖書館一樓

地址：台北市大安區建國南路一段177號(鄰近捷運忠孝新生站)

社福工作坊活動場次：

12/13(六)14:00-16:00｜美甲彩繪體驗-台東縣友善關懷協會

12/14(日)14:00-16:00｜小貝殼工坊與手工精油皂DI-台北市自閉症家長協會

12/19(五)19:00-21:00｜我不「廢」，植感造紙術-桃園市宣愛社區關懷協會

12/20(六)15:00-17:00｜行動餐車，雞肉口袋餅-台北市好撒瑪利亞人關懷協會

12/21(日)14:00-16:00｜耕水小子木工坊，六角筆筒DIY-中市助扶關懷協會