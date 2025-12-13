ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

印台關係30年悄然升級！貿易四年翻倍　半導體、資安、海上合作成新軸線

▲印台關係30年悄然升級！貿易四年翻倍，半導體、資安、海上合作成新軸線。（圖／翻攝自X）

▲2025「臺灣-印度投資策略夥伴論壇」。（圖／翻攝自X）

記者陳弘修／綜合報導

印度與台灣互設代表處滿 30 年，兩地雖無正式邦交，但在印太局勢急速變動下，經貿、科技與安全等合作反而有越走越近趨勢。就外交與國安專家觀察，印台正形成一條安靜但關鍵的合作鏈，角色比外界想像中重要。

經貿是印台關係的最穩定基礎。財經數據顯示，雙邊貿易額在四年間從 56 億美元跳升至約 118 億美元，增速極為少見。台灣主攻電子零組件與高階設備出口，印度則提供能源、金屬與化工產品，形成高度互補。

對科技業者而言，印度已從「市場」變成「戰略生產基地」。面對全球去風險化趨勢，印度在半導體、電子製造等領域都是台灣企業的長期布局選項。其中，最受關注的是半導體合作。多家台灣半導體相關機構近年積極與印度洽談，不只談製造，也談設計、院校合作與人才訓練。

嫻熟印度研究專家也指出，印度龐大的工程人才庫與政策誘因，使其成為未來全球「可信供應鏈」的重要節點；而台灣正尋求供應鏈分散、降低地緣風險，在技術、人才與投資上都有互利空間。

另外，在科技安全合作的無人機、感測器、資安部分，2025 年印度與台灣企業洽談無人機技術合作的消息曝光後，讓外界看到兩地在新興軍民兩用科技上的實質交流，期待印度與台灣在資安、假訊息偵測、關鍵基礎設施保護等領域展開更多對話，畢竟雙方都需要提高韌性。

在印太區域和平部分，也有國際政治專家認為，印台雖無聯合軍演，但印度積極參與「美、日、澳」等印太海上框架，等於強化了區域監控網絡，使台灣周邊海上情勢的透明度提升，因為這種合作不會寫在公報裡，但實際上比公開動作更具意義。

不只科技，台灣的防災與海域監測能力，也越來越多被印度政策圈注意。近年印台在港口韌性、漁業管理、災害應變等議題保持交流，讓印太海域情勢掌握網能從西太平洋延伸到印度洋。這些看似技術性的合作，實際上增強了兩國對印太局勢的整體掌握度，有助於降低突發衝突風險。

印台關係專家認為，印台關係在變，架構也在變，三十年下來，印台關係已不只是貿易往來，而是逐漸形成跨領域、多層次的合作結構，包括：半導體與供應鏈、海上安全與情勢掌握、科技安全與資安、災害救援與港口治理、民間交流與政策對話。印台關係的獨特之處，就是沒有華麗的雙邊宣言，但合作一步一步在加深，在印太局勢持續緊繃的背景下，這種低調但穩固的連結，未來只會更重要。

