國營事業失寵！中油甄試報考低於8000人　連2年錄取率衝破10%

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

搶進國營事業熱度降低，台灣中油公司114年僱用人員甄試第一試今（13）日登場，今年報考人數僅7,615人，不僅比去年少，也創下近年來首次跌破8,000人大關，顯示國營事業考試熱潮逐漸降溫。雖然考生變少，但中油每年釋出錄取名額都超過700人，使得錄取率連2年站上10%以上，今年來到12.34%，有意報考的民眾私下直呼：「變好考了！」

根據中油歷年公告數據，報考人數呈現逐年下滑趨勢：

111年：報考人數 12,168人

112年：報考 10,346人

113年：報考 8,449人

114年（今年）：報考 7,615人，疫後首見跌破8千人

雖然報名人數連年下探，但錄取名額相對穩定，近年皆超過700人，導致錄取率明顯回升：

111年錄取率：8.33%

112年錄取率：9.99%

113年錄取率：13.71%

114年錄取率：12.34%

特別是113、114年連續兩年超過10%，創下疫情後的「最好考」時期，也反映出國營事業吸引力不如以往，人才流向多元化。

甄試防弊高規格

中油今年招考對象為高中（職）以上學歷、性別年齡不限，共開出20類別職缺，考試分為共同科目（國文、英文）及專業科目，筆試占比分別為30%、70%。

為保障弱勢族群權益，原住民與身心障礙考生筆試成績加計15%，延續多年政策。同時，中油也強調考場公平性，與NCC合作在全台6個考場架設監測設備，並派員使用金屬探測器、隱形耳機偵測器巡查，防堵電子舞弊。

接下來重要時程

中油預告，第一試成績將於115年1月7日公告，成績優異者可參加第二試（115年1月24日至25日）。最終錄取名單將依第一、二試總成績與志願序分發至各單位，展開6個月訓練，訓練期滿成績合格者即正式僱用。

甄試簡章及最新公告可至官方網站查詢（cpc114.twrecruit.com.tw）。

