AI震央甲骨文遭傳OpenAI資料中心完工延後 反駁稱「如期推進」

甲骨文和博通的業績表現引發投資者擔憂，美股周五（13日）AI股巨震，其中甲骨文連挫2個交易日，市場更傳出甲骨文的OpenAI資料中心完工延後， 惟根據《CNBC》報導，甲骨文反駁此說法，表示「完工本來就在 2028 年而不是 2027 年。」

不畏AI泡沫疑慮！外媒曝「台股明年衝3萬點」 股民樂觀情緒高漲

《路透》12日報導，儘管人工智慧(AI)泡沫的擔憂給全球市場蒙上了一層陰影，但台灣科技股的漲勢卻鮮有放緩的跡象，這凸顯了台灣本土投資者對人工智慧結構性優勢的信心，而這些優勢可能被外國投資者所忽視。

IET-KY盤中股價寫新天價 自結10月每股賺0.78、轉虧為盈

磊晶廠IET-KY （英特磊、4971）在12日股價盤中寫下278元新天價，惟股價波動大，達公布注意交易資訊標準，公司今（13日）公布自結10月單月每股稅後盈餘（EPS）0.78元，與去年同期相較轉虧為盈，且賺贏前3季。

中國瘋搶H200晶片！ 外媒曝輝達考慮擴產

《路透》報導，兩位知情人士透露，NVIDIA(輝達）已告知中國客戶，由於訂單超過了目前的產能，正在評估增加其 AI晶片H200的產能。

國營事業失寵！中油甄試報考低於8000人 連2年錄取率衝破10%

搶進國營事業熱度降低，台灣中油公司114年僱用人員甄試第一試今（13）日登場，今年報考人數僅7,615人，不僅比去年少，也創下近年來首次跌破8,000人大關，顯示國營事業考試熱潮逐漸降溫。雖然考生變少，但中油每年釋出錄取名額都超過700人，使得錄取率連2年站上10%以上，今年來到12.34%，有意報考的民眾私下直呼：「變好考了！」

英業達獲日商Datasection 大單 採購1250台B300 伺服器

日本軟體服務商Datasection宣布與英業達（2356）達成1250台搭載10000個NVIDIA B300 GPU的伺服器採購協議，並將在澳洲雪梨建立一個世界級、全球首個配備NVIDIA B300 GPU的超大規模AI叢集。

「海鯤軍艦」團隊積極解決問題 無工程技術的瓶頸與困難

「海鯤軍艦」備受國人關注，相關傳聞一再出現，台灣國際造船公司(2208)今(13)日下午發布訊息指出，首次製造潛艦，測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，盼望國人能夠理解並持續支持。

萬海慈善「讓愛閃耀」藝術公益特展開幕 支持全台中小社福單位

「當藝術碰上公益，讓色彩更有溫度」，萬海慈善與策展人張洛君、許蓁蓁攜手合作Care in & Change out「讓愛閃耀」社福 × 藝術公益特展，今年邁入第七屆，於12月13日至12月21日在台灣當代文化實驗場 C-LAB 圖書館一樓展出。

MSI入選《Forbes》全球最佳雇主 打造支持專業成長卓越職場環境

全球電競與高效能運算領導品牌 MSI微星科技今年再度榮登《Forbes 全球最佳雇主（World’s Best Employers 2025）》榜單。

年底旺季行情加持 大盤維持震盪盤堅、類股輪動格局

聯準會宣布降息，金融市場不確定因素消失，台股重返2萬8千點，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，聯準會如預期降息一碼，且將以每月400億美元買進國庫券，有助於提升市場資金活水，台股則在降息消息塵埃落動後，近日出現高檔震盪，由於時間日趨接近年底，法人年度作帳行情進入最後關鍵期，看好晶圓龍頭大廠11月營收同期最佳、技術面維持相對強勢，且適逢外資開始休假，預期大盤將以盤堅震盪、類股輪動，中小型族群更具表現空間。