DRAM降價再等等　韓大廠內部報告洩「到2028年都還供不應求」

▲SK海力士斥資千億台幣建南韓新廠。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

記憶體價格恐怕短期內難以回落。南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）近期內部分析指出，通用型DRAM供應量將一路落後市場需求，直到2028年前都難以紓解。這意味著，想買到價格親民的PC與記憶體產品，可能還要再等等。

根據《WCCFtech》報導，一位名為@BullsLab的用戶曝光SK海力士內部簡報，內容指出除了高頻寬記憶體（HBM）與SOCAMM模組外，主流DRAM的供應增長將長期受限。主因是各大記憶體廠商已將產能重心轉向高獲利的AI伺服器市場，對消費型PC市場的投資趨於保守。

報導指出，目前記憶體供應商的庫存已降至歷史低點，加上企業採取保守的擴產策略，導致供需失衡持續惡化。尤其伺服器用DRAM需求強勁成長，預估2025年伺服器記憶體的市佔率為38%，到了2030年將大幅提升至53%，成為推升整體記憶體需求的主力。

此外，AI伺服器與資料中心大量建置，也帶動所謂「記憶體超級循環」（super-cycle）的來臨。據傳部分廠商已經預售完2026年的DRAM產能，而傳統PC用DRAM則面臨長期缺貨壓力。

不只DRAM，連NAND快閃記憶體也可能出現同樣問題。SK海力士指出，伺服器市場的強勁需求與較高的利潤，將使得NAND供應在消費市場同樣出現落後。

整體來看，記憶體市場的「供不應求」狀況將持續到2028年前，恐怕讓不少期待電腦降價的消費者失望。專家提醒，在AI熱潮與雲端運算快速擴張的影響下，記憶體價格未來幾年仍可能保持高檔。