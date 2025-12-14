ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

尪年收300萬！她爽當全職主婦...24年後才知「存款剩24萬」急工作

美香婚後成為全職主婦，生活優渥。（示意圖／Pexels）

▲美香婚後成為全職主婦，生活優渥。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

日本49歲女性吉永美香（以下皆為化名）近日分享自身經歷，揭露長期依賴高收入丈夫、卻對家計毫不知情所帶來的風險。美香24年前與年長12歲、任職大型企業的丈夫孝一結婚，對方巔峰時年收入達1,500萬日圓（約新台幣300萬），因此她婚後成為全職主婦，生活優渥，從未為金錢煩惱，然而現實悄然轉變。

日本網站THE GOLD ONLINE報導，一般上班族收入多在50多歲達到高峰後開始下滑，孝一也不例外。他55歲迎來「職務退休」，卸下管理職後收入立刻減少約四成，之後又因公司經營惡化持續下降。60歲轉為約聘員工時，年收入僅剩約450萬日圓（約新台幣90萬元），但為維持「可靠丈夫」的形象，他始終沒有向妻子說明實情。

隨著支出長期高於收入，家庭財務逐漸吃緊。兩年後，大女兒大學畢業，但小女兒仍需三年學費。孝一的退休金多數已用於償還房貸，帳戶中僅剩約120萬日圓（約新台幣24萬元），他終於在走投無路下坦白現況。突如其來的事實，讓美香震驚不已，也首次得知丈夫未來年金每月僅約18萬日圓（約新台幣3.6萬元）。

為避免家庭財務崩潰，夫妻決定立刻縮減開支，美香尋找薪資更高的工作，並將出售房屋納入選項，且跟丈夫說「你就算到了65歲，也不能悠閒退休。我也會繼續工作，不，得馬上去找薪水更高的工作才行。」專家指出，完全依賴單一高收入、家計由一方獨掌且缺乏溝通的家庭並不罕見，但真正的安全感，來自夫妻共同掌握財務狀況、及早規劃未來。

