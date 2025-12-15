ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

金管會年底清庫存！中信銀挨罰200萬　元大人壽、2券商也中箭

▲金管會。（圖／資料照）

▲金管會。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會裁罰進入「年終清庫存模式」，上周銀行、證券、保險三大局共開出6張裁罰單，其中，中信金（2891）旗下中信銀因員工未經授權查詢客戶個資，一次踩到《個資法》與《銀行法》兩條紅線，遭罰200萬元，成為近期非重大裁罰金額最高者。元大金（2885）旗下元大人壽則因內控瑕疵被合併裁罰120萬元居次，另有2家券商與1投顧業者也遭罰30萬至60萬元不等。

金管會指出，中信銀員工未因業務需要，私自透過內部系統查詢客戶個資，已明顯違反個資保護規範與銀行相關法規。金管會依《銀行法》第129條第7款裁罰200萬元，中信金則於9日發布重大訊息回應，表示將配合主管機關指示改善，營運一切正常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

調查顯示，中信銀此案涉及違反《個資法》第27條第1項、《銀行法》第45條之1第1項，以及相關內控辦法多項條文。金管會依「一行為違反多法」從重處罰原則，最終依最高罰則開罰。

保險局方面，元大人壽則在一般業務檢查中，被發現有內稽內控制度瑕疵，接連被開出兩張各60萬元的罰單，合併裁罰120萬元。

金管會指出，元大人壽在辦理國內股權投資時，未落實利益衝突防範規定，投資部主管及代理人未使用公司提供的通訊設備，恐影響投資資訊的保密與公正性。此外，其對外網站帳號登入僅採帳密與圖形驗證，未設雙因子認證，也被點名不利使用者身分驗證，因而受罰。

中信金另一子公司台灣人壽也未倖免，因在保單照會資料寄送作業上缺乏控管，導致應送給特定保險經紀人或代理人的資料，誤傳給無關對象，遭罰2萬元，並限期1個月內改善。

至於證券市場部分，金管會證期局則針對三家投信及投顧業者祭出裁罰。其中，凱基金（2883）旗下凱基投信、永豐金（2890）子公司永豐金證券，各因業務檢查發現缺失，各被處以30萬元罰鍰；永誠投顧則在LINE平台進行投資招攬時，散播保證本金或保證獲利的不實訊息，違反相關法規，遭罰60萬元。

關鍵字： 金管會中信銀元大人壽裁罰證券業

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

推薦閱讀

國營事業失寵！中油甄試報考低於8000人　連2年錄取率衝破10%

國營事業失寵！中油甄試報考低於8000人　連2年錄取率衝破10%

搶進國營事業熱度降低，台灣中油公司114年僱用人員甄試第一試今（13）日登場，今年報考人數僅7,615人，不僅比去年少，也創下近年來首次跌破8,000人大關，顯示國營事業考試熱潮逐漸降溫。雖然考生變少，但中油每年釋出錄取名額都超過700人，使得錄取率連2年站上10%以上，今年來到12.34%，有意報考的民眾私下直呼：「變好考了！」

2025-12-14 00:02
金管會年底清庫存！中信銀挨罰200萬　元大人壽、2券商也中箭

金管會年底清庫存！中信銀挨罰200萬　元大人壽、2券商也中箭

金管會年底裁罰進入「清庫存模式」，銀行、證券、保險三大局上周共開出6張裁罰單，其中，中信金（2891）旗下中信銀因員工未經授權查詢客戶個資，一次踩到《個資法》與《銀行法》兩條紅線，遭罰200萬元，成為近期非重大裁罰金額最高者。元大金（2885）旗下元大人壽則因內控瑕疵被合併裁罰120萬元，另有2家券商與1投顧業者也遭罰30萬至60萬元不等。

2025-12-15 00:04
諮詢機構估貨櫃船運超級週期落幕、供需反轉　謝志堅認為明年還好

諮詢機構估貨櫃船運超級週期落幕、供需反轉　謝志堅認為明年還好

在今年世界航商大會港航物流一體化專題論壇上，Linerlytica聯合創始人兼主編陳河毓以大量行業數據和趨勢研判，指出全球貨櫃船運過去五年間所經歷的史無前例超級週期已進入尾聲，未來三年將在運力集中交付、需求增速放緩、地緣變數可能反轉以及地中海航運(MSC)的持續擴張等因素疊加下，行業進入供需再平衡甚至供給顯著過剩的新時期。

2025-12-14 16:38
快訊／加油先等等！　汽柴油明起各降0.4元

快訊／加油先等等！　汽柴油明起各降0.4元

台灣中油公司自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升25.2元。

2025-12-14 12:03
DRAM降價再等等　韓大廠內部報告洩「到2028年都還供不應求」

DRAM降價再等等　韓大廠內部報告洩「到2028年都還供不應求」

記憶體價格恐怕短期內難以回落。南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）近期內部分析指出，通用型DRAM供應量將一路落後市場需求，直到2028年前都難以紓解。這意味著，想買到價格親民的PC與記憶體產品，可能還要再等等。

2025-12-14 11:13
央行周四決策利率料按兵不動　市場聚焦房市態度

央行周四決策利率料按兵不動　市場聚焦房市態度

央行理監事會議將於本周四登場，在通膨壓力可控、景氣維持溫和復甦下，市場普遍預期，央行此次將延續審慎立場，維持政策利率不變。外界關注焦點除利率決策外，也集中在央行對房市現況與後續管制措施的態度。

2025-12-14 10:31
降息預期助攻消費動能　掌握AI應用、長債布局契機

降息預期助攻消費動能　掌握AI應用、長債布局契機

時序進入2025年第四季，聯準會（Fed）12月再度宣布降息一碼，展現持續寬鬆的政策立場，國泰證券指出，電商產業在AI應用與個人化體驗普及下，銷售額有望迎來成長機會，建議投資人可留意相關族群；同時，債券市場在降息預期下逐步回穩，AI主題債券成為新亮點。整體而言，消費品、AI應用與長年期債券仍為關注焦點，投資人可把握政策利多與產業趨勢交織下的布局契機。

2025-12-14 06:05
英業達獲日商Datasection 大單　採購1250台B300 伺服器

英業達獲日商Datasection 大單　採購1250台B300 伺服器

日本軟體服務商Datasection宣布與英業達（2356）達成1250台搭載10000個NVIDIA B300 GPU的伺服器採購協議，並將在澳洲雪梨建立一個世界級、全球首個配備NVIDIA B300 GPU的超大規模AI叢集。

2025-12-13 16:10
「海鯤軍艦」團隊積極解決問題　無工程技術的瓶頸與困難

「海鯤軍艦」團隊積極解決問題　無工程技術的瓶頸與困難

「海鯤軍艦」備受國人關注，相關傳聞一再出現，台灣國際造船公司(2208)今(13)日下午發布訊息指出，首次製造潛艦，測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，盼望國人能夠理解並持續支持。

2025-12-13 14:48
萬海慈善「讓愛閃耀」藝術公益特展開幕　支持全台中小社福單位

萬海慈善「讓愛閃耀」藝術公益特展開幕　支持全台中小社福單位

「當藝術碰上公益，讓色彩更有溫度」，萬海慈善與策展人張洛君、許蓁蓁攜手合作Care in & Change out「讓愛閃耀」社福 × 藝術公益特展，今年邁入第七屆，於12月13日至12月21日在台灣當代文化實驗場 C-LAB 圖書館一樓展出。

2025-12-13 14:29

讀者迴響

熱門新聞

美股科技股崩盤警訊　台灣AI供應鏈恐迎震撼教育

金管會年底清庫存！中信銀挨罰200萬　元大人壽、2券商也中箭

竹科夢碎！頂大碩士挑工作「連拒6次台積電」後悔了

尪年收300萬！全職主婦突得知1事急找工作

國營事業失寵！中油甄試報考低於8000人　連2年錄取率衝破10%

DRAM降價再等等　韓大廠內部報告洩「到2028年都還供不應求」

諮詢機構估貨櫃船運超級週期落幕、供需反轉　謝志堅認為明年還好

普發1萬元逾325萬人未領取！　數發部公布「登記入帳最多人選」

捨棄台積電爽缺「去Google拚一把？」過來人點頭

英業達獲日商Datasection 大單　採購1250台B300 伺服器

快訊／加油先等等！　汽柴油明起各降0.4元

央行周四決策利率料按兵不動　市場聚焦房市態度

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

中壢後站握2大利多　在地房仲：房價將追上前站

印台關係30年悄然升級！貿易四年翻倍　半導體、資安、海上合作成新軸線

降息預期助攻消費動能　掌握AI應用、長債布局契機

「最強百貨商圈」限貸後買氣剩一半　在地：屋主不急賣

油輪運價飆漲　新興航運11月營收月增17.28%、年增49.16%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366