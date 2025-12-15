金管會年底清庫存！中信銀挨罰200萬　元大人壽、2券商也中箭

▲金管會。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會裁罰進入「年終清庫存模式」，上周銀行、證券、保險三大局共開出6張裁罰單，其中，中信金（2891）旗下中信銀因員工未經授權查詢客戶個資，一次踩到《個資法》與《銀行法》兩條紅線，遭罰200萬元，成為近期非重大裁罰金額最高者。元大金（2885）旗下元大人壽則因內控瑕疵被合併裁罰120萬元居次，另有2家券商與1投顧業者也遭罰30萬至60萬元不等。

金管會指出，中信銀員工未因業務需要，私自透過內部系統查詢客戶個資，已明顯違反個資保護規範與銀行相關法規。金管會依《銀行法》第129條第7款裁罰200萬元，中信金則於9日發布重大訊息回應，表示將配合主管機關指示改善，營運一切正常。

調查顯示，中信銀此案涉及違反《個資法》第27條第1項、《銀行法》第45條之1第1項，以及相關內控辦法多項條文。金管會依「一行為違反多法」從重處罰原則，最終依最高罰則開罰。

保險局方面，元大人壽則在一般業務檢查中，被發現有內稽內控制度瑕疵，接連被開出兩張各60萬元的罰單，合併裁罰120萬元。

金管會指出，元大人壽在辦理國內股權投資時，未落實利益衝突防範規定，投資部主管及代理人未使用公司提供的通訊設備，恐影響投資資訊的保密與公正性。此外，其對外網站帳號登入僅採帳密與圖形驗證，未設雙因子認證，也被點名不利使用者身分驗證，因而受罰。

中信金另一子公司台灣人壽也未倖免，因在保單照會資料寄送作業上缺乏控管，導致應送給特定保險經紀人或代理人的資料，誤傳給無關對象，遭罰2萬元，並限期1個月內改善。

至於證券市場部分，金管會證期局則針對三家投信及投顧業者祭出裁罰。其中，凱基金（2883）旗下凱基投信、永豐金（2890）子公司永豐金證券，各因業務檢查發現缺失，各被處以30萬元罰鍰；永誠投顧則在LINE平台進行投資招攬時，散播保證本金或保證獲利的不實訊息，違反相關法規，遭罰60萬元。