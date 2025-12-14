台股周一難逃一劫？美股AI股雪崩　專家示警「震撼教育來了」

▲AI黑色星期五恐衝擊台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

台股上周周線連收三紅，但周末市場風向急轉直下。受甲骨文、博通最新財報未能滿足華爾街高度期待影響，美股科技股12日出現「骨牌式」重挫，AI與半導體族群全面倒地，費城半導體指數單日狂瀉逾5%，也讓市場憂心，台股周一恐面臨不小震盪。

回顧美股表現，被市場形容為「AI股黑色星期五」。博通股價單日暴跌11.43%，美光下挫6.7%，英特爾、超微、甲骨文跌幅均逾4%，輝達下跌近4%，台積電ADR同步重挫4.2%，科技股賣壓全面宣洩，AI泡沫疑慮再度升溫。

對此，知名半導體分析師陸行之指出，博通財報表面亮眼，但市場開始質疑其AI營收結構，擔心成長來自毛利率較低的Anthropic機櫃系統訂單，而非高毛利晶片出貨，導致投資人情緒快速翻轉。他直言，台灣AI產業鏈周一恐怕難逃「震撼教育」，短線勢必承壓。

財經專家阮慕驊也在臉書直言，台指期夜盤收跌逾500點，「想必周一開盤就是直接摜下去」。不過他也認為，開盤直接重挫，反而好過於開高、拉高後再殺低的走勢，並點出近期美股結構性問題，道瓊與標普500雖創高，但那斯達克未同步創新高，費半更成為AI泡沫的關鍵觀察指標。

針對博通與甲骨文的下跌，阮慕驊分析，甲骨文反映的是財務與展望疑慮，博通則屬漲多後的獲利回吐，現階段仍是「賣鏟子的好過挖礦的」。他也形容，甲骨文這隻AI礦坑的「金絲雀」近期確實顯得虛弱，但不等於AI即將崩盤，因為美國已在AI上「押上國運」，短期內不可能輕言退場。

至於台股中長期走勢，市場看法仍偏向樂觀。富邦投顧董事長陳奕光指出，明年台股「三萬點起跳」幾乎已成市場共識；以今年來看，距離封關僅剩約15個交易日，在基本面未遭破壞下，年底前仍有機會再度挑戰歷史新高。隨著出口、外銷訂單持續成長，盤勢仍將維持「選股不選市、輪動上漲」格局。