台積電35元至1450　台股屠殺513點失守27700點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（15日）以28119.79點開出，指數下跌78.23點，跌幅0.28％。隨後跌勢擴大，下殺513.15點至27684.87點，失守27700點整數關卡。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到1450元，跌幅2.03％，開盤不到1分鐘跌35元或2.36%，暫報1445元；鴻海（2317）下跌6元至221元；聯發科（2454）下跌20元至1385元；廣達（2382）下跌4元來到282.5元；長榮（2603）上漲0.5元至183.5元。

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌245.96點或0.51％，收在48458.05點；標準普爾500指數下跌73.59點或1.07％，收6827.41點；那斯達克指數下跌398.69點或1.69％，收在23195.17點；費城半導體指數下跌377.91點或5.1％，收7033.57點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48458.05 ▼245.96 ▼0.51% S&P500 6827.41 ▼73.59 ▼1.07% NASDAQ 23195.17 ▼398.69 ▼1.69% 費城半導體指數 7033.57 ▼377.91 ▼5.1%

資料來源：證交所