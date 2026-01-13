台美關稅快敲定！台積電飆1720元天價　台股暴漲406點刷30973新高

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（13日）以30630.86點開出，指數上漲63.57點，漲幅0.21％。指數隨後漲勢擴大，上漲406.56點刷30973.85點新高。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1720元，漲幅1.78％；鴻海（2317）上漲1.5元至230元；聯發科（2454）上漲10元至1455元；廣達（2382）上漲3.5元來到284元；長榮（2603）上漲1元至196.5元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲86.13點或0.17％，收在49590.2點；標準普爾500指數上漲10.99點或0.16％，收6977.27點；那斯達克指數上漲62.55點或0.26％，收在23733.9點；費城半導體指數上漲36.06點或0.47％，收7674.84點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49590.2 ▲86.13 ▲0.17% S&P500 6977.27 ▲10.99 ▲0.16% NASDAQ 23733.9 ▲62.55 ▲0.26% 費城半導體指數 7674.84 ▲36.06 ▲0.47%

資料來源：證交所