台美關稅快敲定！台積電飆1720元天價　台股暴漲406點刷30973新高

記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（13日）以30630.86點開出，指數上漲63.57點，漲幅0.21％。指數隨後漲勢擴大，上漲406.56點刷30973.85點新高。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲30元來到1720元，漲幅1.78％；鴻海（2317）上漲1.5元至230元；聯發科（2454）上漲10元至1455元；廣達（2382）上漲3.5元來到284元；長榮（2603）上漲1元至196.5元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲86.13點或0.17％，收在49590.2點；標準普爾500指數上漲10.99點或0.16％，收6977.27點；那斯達克指數上漲62.55點或0.26％，收在23733.9點；費城半導體指數上漲36.06點或0.47％，收7674.84點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|49590.2
|▲86.13
|▲0.17%
|S&P500
|6977.27
|▲10.99
|▲0.16%
|NASDAQ
|23733.9
|▲62.55
|▲0.26%
|費城半導體指數
|7674.84
|▲36.06
|▲0.47%
資料來源：證交所
