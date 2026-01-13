快訊／台美關稅15％　台指期開盤破31100點、台積電期1735元

台積電、三星減產8吋晶圓陷負成長 2026代工價喊漲2成

根據TrendForce最新晶圓代工調查，近期八吋晶圓供需格局出現變化：在TSMC、Samsung兩大廠逐步減產的背景下，AI相關power IC需求穩健成長，加上消費產品擔憂下半年IC成本提高、產能遭排擠而提前備貨，除了中系晶圓廠八吋產能利用率自2025年已先回升至高水位，其他區域業者也已接獲客戶上修2026年訂單，產能利用率同樣上調，代工廠因此積極醞釀漲價。

「高市交易」席捲市場！日圓逼近159創一年半低點 日股刷新高

受日本首相高市早苗傳出預計將於1月下旬解散眾議院，市場湧現「高市交易（Takaichi trade）」，日經225指數今（13）日大漲創新高，日圓兌美元續走低，一度跌至1美元兌158.90日圓，創2024年7月以來、一年半的低點。不過受到新台幣貶值影響，台銀日圓臨櫃換匯賣出牌價落在0.2029，未能同步看到甜甜價。

記憶體股品安提前開獎獲利衰退4成 遭列注意股觸漲停

記憶體股品安（8088）12日遭櫃買中心列入注意股後，今（13） 日盤中更一度飆漲停，因股價波動大，被要求公告最近一個月、去（2025）年11月單月獲利1500萬元，比前一年同期衰退逾4成。

2025稅收短徵505億元！ 財政部點名4項目未達標金額落差最大

財政部今（13）日公布2025年全年度稅收實徵淨額為3兆7,515億元，雖然達成預算數的98.7%，但與年度預算目標相比仍短少505億元。財政部點名包括營所稅、營業稅、貨物稅與土地增值稅4項主要稅目，為稅收落差最大的來源。

金管會核准台新新光金旗下證券、期貨子公司合併 基準日4／6

台新新光金（2887）子公司再下一城，繼投信、壽險子公司完成合併，金管會通過核准證券、期貨子公司合併，台新證券合併元富證券、台新期貨合併元富期貨；合併後台新證券、台新期貨為存續公司，元富證券及元富期貨為消滅公司，合併基準日預定為今（2026）年4月6日。

00917配3.5元溢價率飆破14% 中信投信緊急示警

中國信託投信表示，旗下海外ETF「中信特選金融（00917）」預計於1月19日除息，近期因投資人申購情形踴躍，溢價率飆破14%，為保障既有投資人權益，已自1月6日起暫停初級市場申購，投資人仍可透過次級市場交易，惟須留意ETF於除息交易前市場波動幅度可能較大，市價相對於淨值可能出現大幅溢價或折價情況，投資人交易時應審慎評估相關風險。

台積電美設廠進度市場緊盯 法說會必考題曝光

AI浪潮持續推升先進製程需求，市場預期台積電（2330）去年第四季獲利將再創歷史新高。根據市場法人彙整預估，台積電去年第四季歸屬母公司淨利可望年增約 27%，寫下單季新紀錄，主要受惠於 AI基礎建設需求持續升溫，以及先進製程產能滿載帶動，而台積電本週也將舉行法說會，除了AI需求、今年營運展望外，是否將擴大美國佈局，也將成為必考題。

國安基金退場首日台股刷史上最高收盤 法人：AI護體農曆年前看多

國安基金宣布退場，台積電（2330）、加權指數同創收盤新，根據群益投信統計資料顯示，2000年以來國安基金有9次護盤，過去9次宣告投入護盤之後台股平均漲幅表現佳，後20日、後60日、後120日、後180日、後200日分別為3.62%、4.59%、10.59%、17.71%、20.17%，勝率約在6成以上，最近一次去年川普關稅之亂後啟動至今，大盤不但創高站上3萬點大關，期間(2025/4/8至2026/1/12)更是上漲65.59%，護盤效益彰顯也讓投資人都賺錢。

6大壽險上月轉虧逾百億元 外價金飆高逼近5千億

去（2025）年5月新台幣強勢升值，金管會提出外匯價格變動準備金（外價金）新制緩解壽險業壓力，申請適用新制者，必須提存去年稅前獲利總額3成到外價金，導致六大壽險去年12月合計稅後淨損104億元，全年稅後淨利約1583億元、年減四成，總體外價金水位來到4945億元，逼近5千億元歷史新高水位。

韓記憶體業者SK海力士砸130億美元 蓋AI晶片封測廠

看準人工智慧（AI）帶動高頻寬記憶體（HBM）需求快速升溫，南韓記憶體大廠 SK海力士（SK Hynix） 宣布將投資 19兆韓元（約新台幣4,000億元），在南韓清州興建全新先進封裝工廠，進一步強化AI相關產能布局。