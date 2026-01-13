台積電飆上1720元新天價！　本土法人上修目標價至2050元

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）近期股價強勢走高，今日盤中衝上 1720元歷史新高，本土投顧指出，隨著 AI 加速器需求持續擴大，帶動 N3 先進製程與 CoWoS 先進封裝需求全面升溫，不僅有效淡化傳統淡季影響，也促使法人同步上修獲利預估與目標價至2050元，重申「買進」評等。

投顧分析指出，在 AI GPU、ASIC 訂單持續強勁，加上高階智慧型手機 AP 補庫需求回溫下，台積電 N3 與 N5 產能利用率維持高檔，推升 2025 年第四季營收表現優於原先預期，單季營收季增約 5%、年增逾 2 成，獲利同步受惠。法人因此上修 4Q25 每股盈餘（EPS）至約 18 元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

展望明年首季，投顧認為，儘管進入傳統淡季，但 AI 加速器需求動能未見降溫，加上 CoWoS 產能持續吃緊，可望抵銷季節性影響，預估 2026 年第一季營收仍將維持成長，毛利率有機會站穩 60% 以上，EPS 上修至約 18.4 元。

從中長期來看，法人指出，關鍵仍在產能是否足以支撐結構性 AI 需求。目前觀察 2026 年上半年 N3 產能利用率持續緊俏，主要來自 AI GPU、TPU 及高階手機晶片需求，同時 AI 加速器製程正加速由 N4 轉進 N3，包括新一代 NVIDIA、Google 與雲端服務業者自研晶片，均推升先進製程需求能見度。

在先進封裝方面，投顧同步上修台積電 CoWoS 產能擴充進度，預估 2026 年底月產能將提升至 約 12.5 萬片，反映擴產速度快於原先預期。法人認為，即便客戶積極尋求第二供應來源，但在量產經驗、良率與整合能力上，台積電仍具明顯優勢。

綜合評估後，投顧上修台積電 2026 年 EPS 預估近 2 成，並將目標價由 1710 元調高至 2050 元，重申「買進」評等。法人指出，在 AI 結構性需求持續推升先進製程與封裝滲透率下，台積電獲利動能仍具上修空間，後續觀察重點將落在產能擴充進度與需求持續性。