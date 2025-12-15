LINE Pay加碼來了　台新Richart卡2026權益三大重點一次看

▲台新Richart卡2026權益三大重點一次看。（圖／台新銀提供）

為持續強化台新Richart卡於數位客群與全場景消費的服務力，台新銀行今(15)日公布2026年全新權益，亮點包括新增LINE Pay等60大加碼通路最高3.3%回饋，並推出市場獨家的「機車路邊免費停車」權益，為年輕族群打造更完整的支付與通勤體驗。

台新銀行於今年9月1日整合熱門產品，包括@GoGo、FlyGo、玫瑰Giving、太陽/玫瑰卡（切換刷）等，形成「一卡支援七大回饋方案」的全新架構。台新銀行發現整合成效顯著，Richart卡友平均每月消費較全體卡友高出20%。順應卡友許願，台新Richart卡2026上半年權益再升級，一次滿足消費者數位、娛樂與交通等全方位需求。

變動一、「Pay著刷」LINE Pay綁定支付享最高2.3%

看準數位客群偏好使用行動支付的趨勢，Richart卡上市即推出「Pay著刷」，支援台新Pay與台灣Pay(TWQR)，通路涵蓋新光三越、四大超商、全國電子、麥當勞等，最高3.8%加碼深受喜愛，約三成卡友曾切換到此方案。2026上半年權益更順應卡友期待，新增LINE Pay享最高2.3%回饋，行動支付場景更完整。

變動二、新增「KTV」、「遊戲訂閱」、「藥妝藥局」等60大加碼通路

接近年初春節檔期，瞄準娛樂商機，各方案加碼通路全面擴大：

「好饗刷」新增熱門KTV、王品瘋Pay及FunNow娛樂平台

「數趣刷」新增遊戲影音(Steam/Netfilx/Disney+)、熱門海外電商(iHerb/Olive Young)、AI服務(ChatGPT/Canva/Notion)

「玩旅刷」涵蓋海外交通(SUICA/ICOCA/ WOWPASS)，並將航空公司擴至15家、旅行社擴至13家

「天天刷」新增藥妝藥局、唐吉軻德、LOPIA

「大筆刷」新增京站、三創生活、統一時代百貨

上述皆享最高3.3%台新Point(信用卡)回饋。

變動三、業界獨家！消費達檻贈免費機車停車

台新觀察卡友使用數據，發現信用卡附加權益服務以「免費市區停車」最熱門，其中Richart卡友超過5成為35歲以下的年輕客群。為擴大免費停車的適用範圍，台新首創獨家推出「免費機車停車」權益，當期帳單一般消費滿6,000元，次月即享8次免費停車。

此外，保費一次付清仍維持最高1.3%回饋及分期「不限金額」分12期0利率，為慶祝跨年及新權益上線，2025年12月15日起Richart卡友切換到「Pay著刷」，即可提前適用LINE Pay 2.3%加碼回饋！2025年12月31日前新戶透過指定連結申辦台新Richart卡，消費達檻再送20吋上掀式行李箱。

