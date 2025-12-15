爸爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！昆蟲達人：謝謝藍白選民

▲父親領過的退休金早已超過3000萬元。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

政府推動軍公教年金改革，上路至今超過7年，引發許多軍公教退休人士不滿，在藍白聯手下，立法院12日三讀修法「改回去」，確定退休公務人員所得替代率回溯至2023年。「昆蟲達人」張永仁表示，93歲的爸爸曾任中科院海軍上校，不到50歲就提早退休，退休金至今已領超過3000萬元，「謝謝藍白選民。」

「昆蟲達人」張永仁在粉專發文，父親曾任中科院海軍上校，在未滿50歲時即經前總統蔣經國批准提早退休，如今高齡93歲，累計領取的退休金已超過3000萬元。他以反諷口吻表示「何德何能是吧？感謝啊怎麼可以不感謝！謝謝一堆不是軍公教還票投藍白的北區，我老爸領更多就是我領更多。」

他提到，父親每年過年都會發給子女紅包，家族4兄弟加上各自的老婆共8人，都會拿到父親給的大紅包，厚度「大約1公分」，花不完的以後變遺產，還能分到1/4，「該不該謝謝北區朋友們啊？」

最後，張永仁也點名「票投藍白的50歲以下軍公教選民」，認為現行立法院通過的相關修法，恐對未來世代的退休保障造成影響，「等你屆齡退休時年金早就破產，萬一真領不到那就恭喜啊！」

立法院三讀通過分別修正公、教人員退撫相關法令，銓敘部表示，此舉，將造成政府對退撫基金挹注款撥補減少，月退所得給付支出增加，預估造成公、教退撫基金會分別提早3、4年，在134、131年用罄。銓敘部表示，目前已退者和現職者都將提早面臨如何繼續給付的嚴重影響，感到非常遺憾。

總統賴清德13日受訪表示，年改這時候不該走回頭路，反年改的法案還沒有送出立法院，希望朝野都能夠再三思考，為國家思考，為人民社會的公平正義思考，能夠再好好討論。

