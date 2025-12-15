ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

外貿協會穩定幣論壇以中立立場　邀亞洲多國分享交換跨國觀點

▲左五起美國在台協會商務官柯思遠、貿協董事長黃志芳、金融監理管理委員會副主任莊秀媛與論壇主講人合影。（圖／記者張佩芬攝）

▲左五起美國在台協會商務官柯思遠、貿協董事長黃志芳、金融監理管理委員會副主任莊秀媛與論壇主講人合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會今(15)日於台北國際會議中心辦理「穩定幣與國際貿易未來論壇」，邀集新加坡Circle，日本、韓國產業協會，全球支付領導企業Visa，以最完整的跨國視角，協助企業掌握更充分、可靠的資訊，並做出更穩健判斷。活動吸引將近400位來自製造、服務、商貿、金融業代表參與，反映業界對這個議題的高度關注。

外貿協會董事長黃志芳在開幕時表示，國際金融環境經歷了極為關鍵的轉變。特別是美國今年7月通過了天才法案後，穩定幣(Stablecoins)已經從一個新興的科技名詞，迅速蛻變為國際貿易結算與跨境收付領域不可忽視的未來趨勢。它的影響範圍，遠遠超出了金融科技的範疇，正在重新形塑全球貿易支付的底層基礎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對這股浪潮，外貿協會深知，台灣作為一個高度依賴國際貿易的出口導向國家，不能無視於這股趨勢，更不能落後。今年10月外貿協會所做的第4次貿協經貿指數(TAITRA Index)調查中更發現，國內企業已有近5%開始使用穩定幣進行跨境支付，國外的台資企業更高達10%。顯示這議題已不只是一個概念，已是實際進行中的新模式。

為了幫助所有企業界的朋友，以最精準、最即時的視野掌握國際脈動，特別精心規劃了今天的議程。今天邀請到美國實際發行美元穩定幣USDC的Circle亞太區策略與公共政策副總裁 David Katz，以及掌握全球支付脈絡的巨頭 Visa亞太區數位貨幣負責人Nischint Sanghavi ，帶來最一手、最前沿的國際趨勢分析

金融監理管理委員會副主任莊秀媛指出，政府對於虛擬貨幣原是採取防制洗錢與監理的態度，但俄烏戰爭後虛擬貨幣興起，並發展出穩定幣，使用穩定幣的業者越來越多，政府也已決定開始針對穩定幣做出立法。

Circle新加坡亞太區策略與公共政策副總裁David Katz說明，USDC目前流通於185個國家，每月交易量已超過3.1兆美元，觸及全球6億名使用者。他指出，企業端使用情境近年快速增加，包括跨境付款、供應鏈撥款、國際自由工作者支付、平台退款與境外客戶收款等需求。
他也表示，這些應用場景的目的不是取代既有金融體系，而是「補強」跨境流程效率，使企業能在不同市場之間更快速地移動資金。

日本加密資產商業協會(JCBA)專務理事幸政司，介紹日本自2023年起將穩定幣納入「電子支付手段(EPI)」管理後的制度方向，日本正推動銀行、金流公司與科技業者共同合作，由多銀行共同發行穩定幣並跨機構協作，以確保市場安全與透明。2025年已有銀行與金流業者啟動日圓掛鉤穩定幣試運作。未來將持續與美國GENIUS Act與歐盟MiCA等制度接軌。

韓國金融科技產業協會(KORFIN)理事鄭求泰說明韓國已通過多項相關法案，推動市場朝制度化與企業採用方向發展，電商、科技平台與金融服務業者已陸續探索使用穩定幣處理跨境撥款、內容付費與交易結算等情境。韓國亦正在規劃由銀行、電子金融業者與錢包服務業者組成的跨域聯盟，以提升應用場景的互通性。

Visa派出亞太區加密貨幣負責人Nischint Sanghavi分享全球支付生態如何因數位資產與穩定幣而出現新模式。他預估全球穩定幣2030年供給規模可能成長達到3.7兆美元。身為全球主要支付平台，Visa正積極研究如何將穩定幣與既有支付網路串接，使不同市場的企業能以一致方式處理跨境付款。

論壇亦邀請到中華民國虛擬通貨商業同業公會、資誠會計師事務所及恆業法律事務所等專家，分別就企業會計認列與稅務、法規、國內外制度脈動與合規要點等面向進行分享。

貿協表示，在規劃這場論壇時，就是從企業實務視角出發，特別把產業、金融、監理與國際實務幾個關鍵視角放在一起，期望透過本次論壇，協助台灣企業從多角度更充分的瞭解跨境結算新趨勢，打造更具韌性的商業競爭力。

關鍵字： 外貿協會穩定幣論壇中立立場跨國觀點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

姜大聲生存技能點滿　肌肉姐姐嬌喊歐巴❤

推薦閱讀

拼賺6.2萬！5檔抽籤申購拼場　矽科宏晟價差最大

拼賺6.2萬！5檔抽籤申購拼場　矽科宏晟價差最大

年底抽籤申購行情續熱，本週共有 5 檔股票開放申購，涵蓋初上櫃與上市增資案件，其中以矽科宏晟（6725）價差最為亮眼，若投資人申購順利中籤、以目前市價估算，單張潛在獲利可達 6.4 萬元。

2025-12-15 12:24
台股氣虛2檔ETF陷貼息　00713、00915、00919除息前帶量翻紅

台股氣虛2檔ETF陷貼息　00713、00915、00919除息前帶量翻紅

採月月配，受益人數約5.3萬人的高股息ETF台新永續高息中小（00936）於今（15）日除息，每股配發0.055元，上周五（12日）收盤價15.89元，今日除息參考價為15.83元；台新AI優息動能（00962）同樣於今日除息，每股配發0.025元，上周五收盤價10.82元，除息參考價10.79元，受到大盤下挫拖累，兩檔ETF均處於貼息狀態。

2025-12-15 10:46
LINE Pay加碼來了　台新Richart卡2026權益三大重點一次看

LINE Pay加碼來了　台新Richart卡2026權益三大重點一次看

為持續強化台新Richart卡於數位客群與全場景消費的服務力，台新銀行今(15)日公布2026年全新權益，亮點包括新增LINE Pay等60大加碼通路最高3.3%回饋，並推出市場獨家的「機車路邊免費停車」權益，為年輕族群打造更完整的支付與通勤體驗。

2025-12-15 11:27
11月信用卡淨發行84張　台中銀霸氣官宣「明年起1人限持3張」

11月信用卡淨發行84張　台中銀霸氣官宣「明年起1人限持3張」

歲末年終各銀行信用卡權益調整策略陸續出爐，不過金融圈最側目的是中小型業者台中銀行（2812）祭出「1人限辦3張」手段，讓業界驚嘆「太勇敢」。

2025-12-15 11:21
記憶體集團股抗跌　華東不畏大股東申讓逆勢漲半根

記憶體集團股抗跌　華東不畏大股東申讓逆勢漲半根

台股今（15）日開盤重挫逾513點後迅速收斂，開盤1小時跌點來到270點左右，記憶體集團股強勢抗跌，華邦電（2344）湧逾25萬張成交量從跌7.5%縮至2.41%；華東（8110）更不畏大股東申讓賣壓，開盤不到10分鐘翻紅向上，漲逾半根。

2025-12-15 10:11
大同華映案遭中國判賠131億元　股價打入跌停鎖死

大同華映案遭中國判賠131億元　股價打入跌停鎖死

大同（2371）14日公告，收受委任律師通知本公司與華映科技(集團)股份有限公司間中華人民共和國最高人民法院訴訟案判決結果，遭駁回上訴，維持原判，大同需賠償中國華映人民幣30.29億元（約新台幣131億元），儘管大同表示中國判決未經台灣法院認可，在台灣沒有執行力，並將提再審，但今日股價仍被打入跌停鎖死，來到31.6元。

2025-12-15 10:13
151萬股民注意！5檔季配台股ETF明除息　00919今最後上車日

151萬股民注意！5檔季配台股ETF明除息　00919今最後上車日

統計本周將有9檔季配型台股ETF將除息，而明（16）日除息有群益台灣精選高息（00919）、富邦旗艦50（009802）、凱基優選高股息30（00915）、兆豐龍頭等權重（00921）以及中信綠能及電動車ETF（00896）等五檔，合計受益人數達151萬人，最後買進日為今（15）日，投資人可多留意相關投資契機。

2025-12-15 09:43
快訊／AI降溫效應！日韓科技廠臉綠　台股挫咧等

快訊／AI降溫效應！日韓科技廠臉綠　台股挫咧等

受到美股上周五AI概念股重挫影響，亞股本週一（15日）全面走跌，日韓科技股成為殺盤重災區，台股今開盤也備受關注。市場對AI題材的狂熱出現降溫跡象，投資人轉趨觀望，亞洲投資人同時也在靜待中國與日本的重量級經濟數據出爐。

2025-12-15 08:32
勞工10萬救命錢來了！　今日08：00線上申請正式起跑

勞工10萬救命錢來了！　今日08：00線上申請正式起跑

撐過生活難關靠這筆！勞動部與土地銀行合作推出「勞工保險被保險人紓困貸款」，今（15）日上午8點起正式開放線上申請，每人最高可貸新台幣10萬元，利率為年息2.165%，貸款期限3年。申辦截止日為民國115年1月2日，提醒符合資格的勞工朋友把握時間上網申請，或透過臨櫃、郵寄等方式辦理。

2025-12-15 06:00
政院傾向不副署　經長「還不曉得怎麼決定」

政院傾向不副署　經長「還不曉得怎麼決定」

財劃法傳出政院有意不副署，經濟部部長龔明鑫今（15）日說：「我剛回國，不曉得行政院怎麼決定」但龔明鑫也強調，一切遵照行政院指示。

2025-12-15 15:26

讀者迴響

熱門新聞

美股科技股崩盤警訊　台灣AI供應鏈恐迎震撼教育

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

勞工10萬救命錢來了！　今日08：00線上申請正式起跑

快訊／AI降溫效應！日韓科技廠臉綠　台股挫咧等

LINE Pay加碼來了　台新Richart卡2026權益三大重點一次看

竹科夢碎！頂大碩士挑工作「連拒6次台積電」後悔了

尪年收300萬！全職主婦突得知1事急找工作

大同華映案遭中國判賠131億元　股價打入跌停鎖死

金管會年底清庫存！中信銀挨罰200萬　元大人壽、2券商也中箭

台積電35元至1450　台股屠殺513點失守27700點

11月信用卡淨發行84張　台中銀霸氣官宣「明年起1人限持3張」

151萬股民注意！5檔季配台股ETF明除息　00919今最後上車日

國營事業失寵！中油甄試報考低於8000人　連2年錄取率衝破10%

上任不到一年！酷澎「台灣負責人」驚傳閃辭

台股氣虛2檔ETF陷貼息　00713、00915、00919除息前帶量翻紅

LINE Pay Money、街口開通！　國民年金繳費3大升級一次看

打造港務人的永續舞台　從獲獎到全面啟動「主管支持」的文化改革

記憶體集團股抗跌　華東不畏大股東申讓逆勢漲半根

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366