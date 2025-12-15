外貿協會穩定幣論壇以中立立場　邀亞洲多國分享交換跨國觀點

▲左五起美國在台協會商務官柯思遠、貿協董事長黃志芳、金融監理管理委員會副主任莊秀媛與論壇主講人合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會今(15)日於台北國際會議中心辦理「穩定幣與國際貿易未來論壇」，邀集新加坡Circle，日本、韓國產業協會，全球支付領導企業Visa，以最完整的跨國視角，協助企業掌握更充分、可靠的資訊，並做出更穩健判斷。活動吸引將近400位來自製造、服務、商貿、金融業代表參與，反映業界對這個議題的高度關注。

外貿協會董事長黃志芳在開幕時表示，國際金融環境經歷了極為關鍵的轉變。特別是美國今年7月通過了天才法案後，穩定幣(Stablecoins)已經從一個新興的科技名詞，迅速蛻變為國際貿易結算與跨境收付領域不可忽視的未來趨勢。它的影響範圍，遠遠超出了金融科技的範疇，正在重新形塑全球貿易支付的底層基礎。

面對這股浪潮，外貿協會深知，台灣作為一個高度依賴國際貿易的出口導向國家，不能無視於這股趨勢，更不能落後。今年10月外貿協會所做的第4次貿協經貿指數(TAITRA Index)調查中更發現，國內企業已有近5%開始使用穩定幣進行跨境支付，國外的台資企業更高達10%。顯示這議題已不只是一個概念，已是實際進行中的新模式。

為了幫助所有企業界的朋友，以最精準、最即時的視野掌握國際脈動，特別精心規劃了今天的議程。今天邀請到美國實際發行美元穩定幣USDC的Circle亞太區策略與公共政策副總裁 David Katz，以及掌握全球支付脈絡的巨頭 Visa亞太區數位貨幣負責人Nischint Sanghavi ，帶來最一手、最前沿的國際趨勢分析

金融監理管理委員會副主任莊秀媛指出，政府對於虛擬貨幣原是採取防制洗錢與監理的態度，但俄烏戰爭後虛擬貨幣興起，並發展出穩定幣，使用穩定幣的業者越來越多，政府也已決定開始針對穩定幣做出立法。

Circle新加坡亞太區策略與公共政策副總裁David Katz說明，USDC目前流通於185個國家，每月交易量已超過3.1兆美元，觸及全球6億名使用者。他指出，企業端使用情境近年快速增加，包括跨境付款、供應鏈撥款、國際自由工作者支付、平台退款與境外客戶收款等需求。

他也表示，這些應用場景的目的不是取代既有金融體系，而是「補強」跨境流程效率，使企業能在不同市場之間更快速地移動資金。

日本加密資產商業協會(JCBA)專務理事幸政司，介紹日本自2023年起將穩定幣納入「電子支付手段(EPI)」管理後的制度方向，日本正推動銀行、金流公司與科技業者共同合作，由多銀行共同發行穩定幣並跨機構協作，以確保市場安全與透明。2025年已有銀行與金流業者啟動日圓掛鉤穩定幣試運作。未來將持續與美國GENIUS Act與歐盟MiCA等制度接軌。

韓國金融科技產業協會(KORFIN)理事鄭求泰說明韓國已通過多項相關法案，推動市場朝制度化與企業採用方向發展，電商、科技平台與金融服務業者已陸續探索使用穩定幣處理跨境撥款、內容付費與交易結算等情境。韓國亦正在規劃由銀行、電子金融業者與錢包服務業者組成的跨域聯盟，以提升應用場景的互通性。

Visa派出亞太區加密貨幣負責人Nischint Sanghavi分享全球支付生態如何因數位資產與穩定幣而出現新模式。他預估全球穩定幣2030年供給規模可能成長達到3.7兆美元。身為全球主要支付平台，Visa正積極研究如何將穩定幣與既有支付網路串接，使不同市場的企業能以一致方式處理跨境付款。

論壇亦邀請到中華民國虛擬通貨商業同業公會、資誠會計師事務所及恆業法律事務所等專家，分別就企業會計認列與稅務、法規、國內外制度脈動與合規要點等面向進行分享。

貿協表示，在規劃這場論壇時，就是從企業實務視角出發，特別把產業、金融、監理與國際實務幾個關鍵視角放在一起，期望透過本次論壇，協助台灣企業從多角度更充分的瞭解跨境結算新趨勢，打造更具韌性的商業競爭力。