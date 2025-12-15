外資重砍華邦電10萬張殺最兇　鴻海、台積電擠進賣超前3名

▲華邦電今遭到外資大賣10萬多張。（圖／記者高兆麟攝）
記者巫彩蓮／台北報導
受到美股重挫拖累，外資由買轉賣，今（15）日大舉調節489.94億元，為今年單日第12大賣超金額，記憶體華邦電（2344）遭到倒貨10萬8325張，而電子權值鴻海（2317）、台積電（2330）分居外資賣超第二、三名個股，賣超張數2萬294張、1萬1950張。
由於甲骨文、博通所公布財報未能滿足華爾街高度期待，上周五（12日）AI、半導體族群全面倒地，尤其費半指數單日大跌5%，今日台股開低走低，終場下跌331.08點或跌幅1.17%，失守2萬8千點，以27866.94點作收，總成交值5349億。
根據證交所統計資料顯示，外資轉為賣超489.94億元，為今年單日第12大賣超紀錄，投信賣超18.96億元，自營商賣超36.56億元，自行買賣部分為買超17.32億元，避險部分賣超53.88億元，三大法人合計賣超545.46億元。
漲多記憶體族華邦電成為外資賣超第一名個股，狂砍10.8萬張，賣超第二～五名個股、張數，分別鴻海2萬294張、台積電1萬1950張、華新（1605）1萬1355張、台玻（1802）1萬765張。
賣超第六～十名個股、張數，分別中鋼（2002）1萬176張、中工（2515）8803張、京元電子（2449）6900張、國碩（2406）6773張、國巨*（2327）6544張。
外資今日買超第一～五名個股、張數，分別台新新光金（2887）2萬8616張、聯電（2303）2萬5159張、凱基金（2883）1萬6420張、第一金（2892）1萬2343張、三商壽（2867）1萬2316張。
外資今日買超第六～十名個股、張數，分別華航（2610）1萬2231張、台泥（1101）1萬524張、永豐金（2890）1萬428張、長榮航（2618）5274張、合庫金（5880）5200張。
