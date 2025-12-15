快訊／上市櫃3檔明起列處置　記憶體飆股華東入列

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所與櫃買中心今（15）日聯手公告新增3檔處置股，記憶體封測廠華東（8110）與矽光子概念股波若威（3163）明（16）日起列入分盤交易，實施延長撮合，每5分鐘才能撮合一次，最長將一路「關」到明年1月2日才會解禁。另有PCB股科嶠（4542）也一併被處置，至12月30日止。

華東今收55.5元，上漲0.9元或1.65%，但近期負面消息不斷，包括大股東華新麗華於12日公告擬轉讓華東3000張持股，轉讓期間從今日起跑，一路到明年1月14日。如今又遭列處置股，市場關注華新麗華是否還能順利出脫持股。

根據證交所說明，華東是短期內第2度被列處置股，此次主因包括：

1、最近六個營業日累積收盤價漲幅達35.16%；

2、12月15日之週轉率為38.68%；

3、最近三十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達139.22%；

4、最近六十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達247.96%；

6、最近九十個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達325.28%；

7、12月12日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率67.47%；

8、12月12日當日沖銷成交量占該日總成交量比率76.15%。

波若威今跌11元或跌2.76%、收388元，因連續5日被列注意股，櫃買中心也祭出處置措施，明起同樣改為分盤交易（每5分鐘撮合一次），若投資人單日委託量達10張以上，證券商需先收足買進價金或賣出股票。信用交易也得收齊融資款或保證金。

至於科嶠今日股價漲3.6元或4.76%、收78.9元，因連續3個交易日列注意股，亦自明日起被納入處置，但僅到12月30日，尚未跨年。