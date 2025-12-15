ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

裕隆城慶聖誕推首屆未來拾光祭　集結超過20組攤位及舞台活動

▲裕隆城慶聖誕推首屆未來拾光祭。（圖／裕隆提供）

▲裕隆城慶聖誕推首屆未來拾光祭。（圖／裕隆提供）

記者高兆麟／台北報導

裕隆（2201）旗下新北裕隆城今日宣布以「歲末感恩歡慶聖誕」為概念，推出首屆結合美食、手作、親子、永續的「2025未來拾光祭」，12月20至21日於裕隆城後廣場登場，集結超過20組攤位及精彩舞台活動，讓節慶不只好逛，也更有意義。
 
裕隆城表示，「留下閃亮夢幻時刻」打卡活動已率先開跑，有機會抽中誠品商品禮券。作為新型態區域型百貨，裕隆城以讓人「喜歡來、常常來、必須來」為經營理念，將永續理念與在地公益結合。今年底希望帶著民眾「拾起一年中的美好」，把祝福與溫暖送給彼此，也送給社區裡的每個人。
  
由裕隆城與聯合線上「永續好日子」共同策劃的「未來拾光祭」，延伸自然、溫暖的北歐森林感，以苔蘚、松果、乾燥花與大地色調打造節慶場景，讓後廣場成為一處適合慢下腳步的戶外市集。今年市集名稱定為「拾光」，希望在民眾準備迎接新一年之前，有個能停下來回望生活、和家人一起創造記憶的地方。
 
裕隆城也表示，今年聖誕節若還在思考要帶孩子去哪裡放電，不妨來「未來拾光祭」體驗不同的節慶氛圍。從米其林級美食、互動劇場，到各式DIY體驗，活動結合「美食、手作、親子、永續」，從手作小物到永續選品，再到媽媽築夢家的職人故事，打造一個適合不同年齡層的節慶週末。
 
裕隆城這次規劃23個攤位，包括在地小吃、異國料理、木作、插畫、生活選品與親子DIY，能逛、能吃，也能帶孩子一起參與。許多人氣店家也首次在裕隆城集結，包括台中名店「法大炸雞」、萬華老字號「萬味福利社」、黑橋牌HUGDOG大腸包小腸等人氣餐點；手搖飲、熱可可、雞蛋糕等孩子最愛的甜食也通通備齊。
 
裕隆城也攜手永齡基金會，在市集中打造「媽媽築夢家」專區，邀請今年獲選的女性創業者參與，從果乾、手工皂到香氛蠟燭，每一個攤位都代表著一個家庭的故事。裕隆城希望在熱鬧的節慶中，看見更多女力被看見，讓市集不只呈現商業活動，也能延伸成支持婦女就業、推動永續生活的力量。
  
一連兩天的精彩舞台節目也不缺席，讓一家大小從早到晚都有不同的體驗。備受親子喜愛的《晤出團》親子劇團將帶來「一起玩吧」與「萌萌蛙的聖誕禮物」兩齣戲，以國台語交錯的互動方式說故事、玩角色，是現場最受孩子期待的演出。
 
舞台也規劃魔術秀、薩克斯風表演、氣球小丑互動秀等節目輪番登場。歌手丹丹、娃娃也分別擔任兩天舞台的壓軸嘉賓，用音樂點亮周末夜。
 
除了娛樂與市集，活動也帶入永續的實踐，例如由「玩具圖書館」帶來的玩具回收與再生體驗，讓孩子透過動手理解物品再利用的概念；現場的質感生活選物，也鼓勵民眾在挑選節慶禮物時，同時支持永續品牌與公益行動，讓消費背後多一層意義。
 
今年聖誕節的新北新店街區，比往年又添更多驚喜。裕隆城門口設置一座溫馨的聖誕樹，成為新的冬季地標，沿途的人行步道與花圃也綴滿燈球，營造節慶氛圍。裕隆城也推出「留下閃亮夢幻時刻」打卡活動，只要與聖誕樹合影並上傳，即有機會抽中誠品商品禮券新台幣500元，留下美好回憶的同時，也能享受節日驚喜好禮。
  
在聖誕節前，裕隆城規劃一系列活動，從親子到年輕族群，涵蓋各種生活樣貌，也讓裕隆城成為城市中不同世代的共同活動舞台。誠品生活新店於12月14日在3樓黑盒子舉辦「動感活力運動系」主題交換禮物派對，邀請民眾準備禮物、與同好交流、組隊答題闖關，大人也能重新感受節慶的童心。同時，裕隆城將於12月中旬舉辦全國跑酷大賽，邀請年輕選手以力與美展現極限運動魅力。
 
誠品生活新店也特別打造「耶誕夢遊村」，在聖誕節前夕邀請新店在地幼兒園至高中的學生們於1F中廣場獻唱報佳音，以純真的歌聲傳遞佳節祝福，展現在地社區的溫暖力量。12月25日聖誕節當天，神秘聖誕老公公將現身裕隆城，與大小朋友展開尋寶遊戲，沿途發送糖果，分享節日甜蜜與祝福。
 
節慶的溫度，不只在熱鬧的活動現場。裕隆城在聖誕節前夕，攜手新店在地的「新希望基金會」走入社區，探訪弱勢家庭學童。此次提供樂米玩具與麥當勞餐點，希望每位孩子都能在冬季收到一份專屬於自己的節慶祝福。對裕隆城而言，商場不只是消費空間，更是與社區共同生活的夥伴，能把溫暖送到需要的人手中。
 
開幕一年多的裕隆城，以讓人「喜歡來、常常來、必須來」為核心精神，持續透過多元創意活動、在地公益服務以及永續運營模式，成功凝聚14萬會員的向心力。今年度營收目標57億元也即將達成，展現創新經營的成果。裕隆城深信，區域型百貨不僅是消費場域，更是連結社區情感、實踐社會價值的重要平台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關鍵字： 裕隆城

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【徒手奪槍畫面曝】澳洲海灘2槍手朝人群開槍　英勇路人上前壓制

推薦閱讀

拼賺6.2萬！5檔抽籤申購拼場　矽科宏晟價差最大

拼賺6.2萬！5檔抽籤申購拼場　矽科宏晟價差最大

年底抽籤申購行情續熱，本週共有 5 檔股票開放申購，涵蓋初上櫃與上市增資案件，其中以矽科宏晟（6725）價差最為亮眼，若投資人申購順利中籤、以目前市價估算，單張潛在獲利可達 6.4 萬元。

2025-12-15 12:24
台股氣虛2檔ETF陷貼息　00713、00915、00919除息前帶量翻紅

台股氣虛2檔ETF陷貼息　00713、00915、00919除息前帶量翻紅

採月月配，受益人數約5.3萬人的高股息ETF台新永續高息中小（00936）於今（15）日除息，每股配發0.055元，上周五（12日）收盤價15.89元，今日除息參考價為15.83元；台新AI優息動能（00962）同樣於今日除息，每股配發0.025元，上周五收盤價10.82元，除息參考價10.79元，受到大盤下挫拖累，兩檔ETF均處於貼息狀態。

2025-12-15 10:46
LINE Pay加碼來了　台新Richart卡2026權益三大重點一次看

LINE Pay加碼來了　台新Richart卡2026權益三大重點一次看

為持續強化台新Richart卡於數位客群與全場景消費的服務力，台新銀行今(15)日公布2026年全新權益，亮點包括新增LINE Pay等60大加碼通路最高3.3%回饋，並推出市場獨家的「機車路邊免費停車」權益，為年輕族群打造更完整的支付與通勤體驗。

2025-12-15 11:27
11月信用卡淨發行84張　台中銀霸氣官宣「明年起1人限持3張」

11月信用卡淨發行84張　台中銀霸氣官宣「明年起1人限持3張」

歲末年終各銀行信用卡權益調整策略陸續出爐，不過金融圈最側目的是中小型業者台中銀行（2812）祭出「1人限辦3張」手段，讓業界驚嘆「太勇敢」。

2025-12-15 11:21
記憶體集團股抗跌　華東不畏大股東申讓逆勢漲半根

記憶體集團股抗跌　華東不畏大股東申讓逆勢漲半根

台股今（15）日開盤重挫逾513點後迅速收斂，開盤1小時跌點來到270點左右，記憶體集團股強勢抗跌，華邦電（2344）湧逾25萬張成交量從跌7.5%縮至2.41%；華東（8110）更不畏大股東申讓賣壓，開盤不到10分鐘翻紅向上，漲逾半根。

2025-12-15 10:11
大同華映案遭中國判賠131億元　股價打入跌停鎖死

大同華映案遭中國判賠131億元　股價打入跌停鎖死

大同（2371）14日公告，收受委任律師通知本公司與華映科技(集團)股份有限公司間中華人民共和國最高人民法院訴訟案判決結果，遭駁回上訴，維持原判，大同需賠償中國華映人民幣30.29億元（約新台幣131億元），儘管大同表示中國判決未經台灣法院認可，在台灣沒有執行力，並將提再審，但今日股價仍被打入跌停鎖死，來到31.6元。

2025-12-15 10:13
151萬股民注意！5檔季配台股ETF明除息　00919今最後上車日

151萬股民注意！5檔季配台股ETF明除息　00919今最後上車日

統計本周將有9檔季配型台股ETF將除息，而明（16）日除息有群益台灣精選高息（00919）、富邦旗艦50（009802）、凱基優選高股息30（00915）、兆豐龍頭等權重（00921）以及中信綠能及電動車ETF（00896）等五檔，合計受益人數達151萬人，最後買進日為今（15）日，投資人可多留意相關投資契機。

2025-12-15 09:43
快訊／AI降溫效應！日韓科技廠臉綠　台股挫咧等

快訊／AI降溫效應！日韓科技廠臉綠　台股挫咧等

受到美股上周五AI概念股重挫影響，亞股本週一（15日）全面走跌，日韓科技股成為殺盤重災區，台股今開盤也備受關注。市場對AI題材的狂熱出現降溫跡象，投資人轉趨觀望，亞洲投資人同時也在靜待中國與日本的重量級經濟數據出爐。

2025-12-15 08:32
勞工10萬救命錢來了！　今日08：00線上申請正式起跑

勞工10萬救命錢來了！　今日08：00線上申請正式起跑

撐過生活難關靠這筆！勞動部與土地銀行合作推出「勞工保險被保險人紓困貸款」，今（15）日上午8點起正式開放線上申請，每人最高可貸新台幣10萬元，利率為年息2.165%，貸款期限3年。申辦截止日為民國115年1月2日，提醒符合資格的勞工朋友把握時間上網申請，或透過臨櫃、郵寄等方式辦理。

2025-12-15 06:00
日立永大揭未來三大業務佈局　總座：明年高速梯接單拚年增2成

日立永大揭未來三大業務佈局　總座：明年高速梯接單拚年增2成

日立永大電梯今日表示，未來三大業務佈局將以「高速電梯」、「汰改升級」與「數位化服務」作為未來強化公司經營目標，並以公司核心價值(技術、品質、服務)為基礎，打造客戶皆能安全、安心、舒適的使用電梯。總經理沈裕舜指出，受央行政策與房市降溫影響，今年住宅新梯需求明顯放緩，新梯接單表現低於原先預期，不過隨著老舊電梯汰換潮啟動，相關改造與更新訂單反而逆勢成長，成功彌補部分新梯市場缺口。

2025-12-15 20:01

讀者迴響

熱門新聞

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

快訊／上市櫃3檔明起列處置　記憶體飆股華東入列

美股科技股崩盤警訊　台灣AI供應鏈恐迎震撼教育

LINE Pay加碼來了　台新Richart卡2026權益三大重點一次看

勞工10萬救命錢來了！　今日08：00線上申請正式起跑

快訊／勞工紓困貸款申請首日　湧2.87萬件進線借逾28億

11月信用卡淨發行84張　台中銀霸氣官宣「明年起1人限持3張」

尪年收300萬！全職主婦突得知1事急找工作

快訊／AI降溫效應！日韓科技廠臉綠　台股挫咧等

竹科夢碎！頂大碩士挑工作「連拒6次台積電」後悔了

大同華映案遭中國判賠131億元　股價打入跌停鎖死

金管會年底清庫存！中信銀挨罰200萬　元大人壽、2券商也中箭

台積電35元至1450　台股屠殺513點失守27700點

151萬股民注意！5檔季配台股ETF明除息　00919今最後上車日

國營事業失寵！中油甄試報考低於8000人　連2年錄取率衝破10%

上任不到一年！酷澎「台灣負責人」驚傳閃辭

台股氣虛2檔ETF陷貼息　00713、00915、00919除息前帶量翻紅

LINE Pay Money、街口開通！　國民年金繳費3大升級一次看

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366