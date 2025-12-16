3檔處置首日氣虛 記憶體飆股華東跌近8%殺最兇

上市櫃3檔今（16）日列處置股首日，記憶體飆股華東（8110）因改採分盤交易20分鐘人工撮合，早盤量能急凍下跌近8%，未再擠進成交排行前十強，股價表現是3檔處置股中最弱。

美AI股3檔重挫 華爾街驚喊「泡沫風險浮現」

隨著人工智慧（AI）基礎設施投資升溫，相關科技股卻遭遇資金面質疑與市場拋售。美股本週一（16日）盤面中，甲骨文（Oracle）、博通（Broadcom）與CoreWeave三家AI重點企業股價再度下跌，延續上週跌勢，引發市場對「AI泡沫」及資本支出回報的高度關注。

大盤回挫！128.3萬人揪心 00919暫處貼息

採季配息、受益人數逾128.3萬人的高股息ETF群益台灣精選高息（00919）於今（16）日除息，每股配發0.54元，昨（15）日收盤價22.19元，除息參考價21.65元，受大盤修正拖累，股價在盤下游走。

農曆年後被視為復航紅海最佳時機 切換過程會讓運價上沖下洗

胡塞武裝對航行紅海船隻的襲擊威脅持續減弱，業界估計明年年初商船就會逐步復航紅海，通行蘇伊士運河，歐洲大港也已展開沙盤推演，業界一致認為，農曆年後的市場淡季是做切換的最佳時機，但航程縮短提前到達的船隻，估計會讓港口壅塞一段時，等調整好後，運力過剩問題浮現，避免不了讓市場運價出現「上沖下洗」現象。

從燒錢到賺錢 法人：AI帶動美股企業獲利翻轉

AI投資迎來關鍵轉折！貝萊德投信表示，今年生成式AI的全球投資報酬率可望由負轉正，美股企業成長動能也不再侷限於科技七巨頭，愈來愈多企業因導入AI、提升效率與降低成本而推升獲利，顯示AI紅利正從科技業擴散至更廣泛的產業鏈。

台積電跌15元至1435 台股跌228點失守27700

美股4大指數全面下跌，台股今（16日）以27721.1點開出，指數大跌145.84點，跌幅0.52％。隨後跌勢擴大，指數下跌228.35點至27638.59點，失守27700點整數關卡。

日立永大揭未來三大業務佈局 總座：明年高速梯接單拚年增2成

日立永大電梯今日表示，未來三大業務佈局將以「高速電梯」、「汰改升級」與「數位化服務」作為未來強化公司經營目標，並以公司核心價值(技術、品質、服務)為基礎，打造客戶皆能安全、安心、舒適的使用電梯。總經理沈裕舜指出，受央行政策與房市降溫影響，今年住宅新梯需求明顯放緩，新梯接單表現低於原先預期，不過隨著老舊電梯汰換潮啟動，相關改造與更新訂單反而逆勢成長，成功彌補部分新梯市場缺口。

陽明公布明年東西向航線服務網絡 Q2如安全無虞有可能復航紅海

陽明海運(2609)今(15)日公布東西向航線服務網絡今(15)日公告，預計自2026年4月起生效。升級調整後之東西向航線架構，服務範圍含亞洲往返美西南、美西北、美東、西北歐、地中海與中東，共計29條航線。由於歐洲籍船公司已規劃明年首季復航紅海，陽明高階表示如果安全無虞，明年第二季有可能復航紅海。

快訊／上市櫃3檔明起列處置 記憶體飆股華東入列

證交所與櫃買中心今（15）日聯手公告新增3檔處置股，記憶體封測廠華東（8110）與矽光子概念股波若威（3163）明（16）日起列入分盤交易，實施延長撮合，每5分鐘才能撮合一次，最長將一路「關」到明年1月2日才會解禁。另有PCB股科嶠（4542）也一併被處置，至12月30日止。

萬海進一步強化美西洛杉磯直航服務 與ONE增開洛杉磯直達航線

為提供客戶更全面的亞洲－北美西航線服務，萬海航運(2615)繼去年5月與日本海洋網聯船務(ONE)共同開闢亞洲至美西的直航航線之後，今(15)日宣布將於明年5月推出第二條洛杉磯直達航線-AP2，港口涵蓋青島－寧波－洛杉磯－奧克蘭－青島。