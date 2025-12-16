台積電跌15元至1435　台股跌228點失守27700

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（16日）以27721.1點開出，指數大跌145.84點，跌幅0.52％。隨後跌勢擴大，指數下跌228.35點至27638.59點，失守27700點整數關卡。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1435元，跌幅1.03％；鴻海（2317）下跌1.5元至220元；聯發科（2454）維持平盤至1420元；廣達（2382）下跌3元來到282元；長榮（2603）下跌0.5元至183元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌41.49點或0.09％，收在48416.56點；標準普爾500指數下跌10.9點或0.16％，收6816.51點；那斯達克指數下跌137.76點或0.59％，收在23057.41點；費城半導體指數下跌43.16點或0.61％，收6990.41點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|48416.56
|▼41.49
|▼0.09%
|S&P500
|6816.51
|▼10.9
|▼0.16%
|NASDAQ
|23057.41
|▼137.76
|▼0.59%
|費城半導體指數
|6990.41
|▼43.16
|▼0.61%
資料來源：證交所
