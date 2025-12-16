快訊／台積電帶頭殺！台股慘摔510點　法人緊盯季線心理關卡

▲台股今盤中重挫逾500點。（圖／記者湯興漢攝）



記者巫彩蓮／台北報導

美股昨（15）日重挫，引發大型電子股殺機，今（16）日台積電（2330）跌幅逾1%，鴻海（2317）、廣達（2382）跌幅逾2%，台股盤中殺511.27點來到27356.17點，逼近季線27300點，法人緊盯。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，今日台股若跌破27500點月線的話，恐有回測27300點可能性，季線只是一天跌破，若是二、三天能夠迅速站回，代表大盤將在季線與前波28568點之間高檔整理。

台股昨天下跌331點，受到美股下跌的拖累，今日延續昨天弱勢格局，開盤之後大跌500點之多，黃詣庭分析，這一波美國科技股跌勢源自市場對於博通、甲骨文財報過高預期，其實博通毛利率下滑，主要承接一家新興AI公司大量系統整合接單，有別以往單純IC設計業務，由於策略調整造成毛利率下滑；至於，甲骨文則是負債槓桿過高，引發自由現金流量不足疑慮。

黃詣庭強調，目前AI股股價回檔並非基本面改變，而是上述兩家公司財報，引發AI股價沽值過高修正，而台股大型電子又與AI連動性高，一旦有風吹草動，自然就會受到影響，觀察近兩日盤面，昨天一度大跌500點，但低接買盤進場下，跌幅得以收斂，而今日只有金融股、太陽能、低軌衛星等零星族群撐盤，因此指數跌勢比昨天來得大。

黃詣庭認為，今日台股跌勢若未收斂，跌破27500點月線支撐，再下來就得觀察25300點季線，由於11月那一波修正有守住季線，因此季線是個重要觀察指標，如果只是一天跌破不太過擔心，只要二、三天內能夠站回去，大盤將進入前波高點跟季線高檔整理態勢。

