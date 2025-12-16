英特爾延攬川普經濟幕僚掌政府事務　美政府入股後人事布局曝光

▲英特爾。（圖／路透社）

英特爾再度強化與華府的政策連結。根據外媒綜合報導，英特爾13日宣布，延攬美國總統Donald Trump經濟幕僚、白宮國家經濟委員會（NEC）副主任 Robin Colwell，出任公司政府事務主管，負責統籌與美國政府、國會及監管機構的溝通事務。此項人事布局，正值美國政府日前取得英特爾10%持股後，引發市場高度關注。

英特爾指出，Colwell過去擔任總統副助理及NEC副主任，長期參與美國經濟與產業政策制定，未來將常駐華府，直接主導英特爾在政策、補貼與產業法規層面的對外關係。該職務先前因前任政府事務主管於去年美國大選後離職而懸缺。

除政府事務線人事異動外，英特爾同步調整與政府合作相關組織架構。公司任命James Chew出任英特爾政府技術事業群副總裁，負責管理對美國政府的相關業務。Chew曾任職於Cadence Design Systems，與現任英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）具備共事背景。

在品牌與對外溝通方面，英特爾亦宣布，由曾任職於Cisco Systems、並曾在新創公司SambaNova Systems服務的 Annie Shea Weckesser，接掌公司行銷與公關長一職，強化英特爾在AI與先進製程競爭下的對外訊息傳遞。

此外，執行長幕僚長Pushkar Ranade獲指派為代理技術長。原技術長Sachin Katti則已於上月離職，轉任至OpenAI，成為英特爾高階技術團隊近期最大人事變動之一。

市場解讀，隨著美國政府直接入股、半導體政策持續升溫，英特爾此波人事布局，顯示公司正進一步鞏固與白宮及政策核心的溝通管道，為後續晶片補貼、國安審查與AI產業競爭預作準備。