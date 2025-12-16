150萬戶節電「最低獎勵金」沒了！12／23喊停　台電曝新方案

▲台電外觀。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳瑩欣／台北報導

150萬戶愛用「最低節電」的消費者注意！為鼓勵全民節電，台電近年積極推動「節電獎勵方案」，不僅每年持續檢討內容，也希望讓獎勵回饋更具公平性與誘因。台電宣布，將自2025年12月23日起調整節電獎勵制度，取消每期84元的「最低獎勵金」，改為「省多少、回饋多少」機制，讓真正努力節電的用戶能獲得實質回饋。

目前全台約有500萬戶登錄參加節電獎勵，其中約150萬戶屬於「每期節電量低於140度」的用戶，先前可領取84元基本獎勵。台電表示，現行制度自2014年實施至今已逾10年，為提升公平性與貼近用戶實際節電行為，將回歸按「實際節電度數」計算，每省一度電可獲得0.6元獎勵金，節電越多、回饋越高。

台電統計，2024年全台累計約1300萬戶次住宅用戶參與節電活動，全年節電約17億度，平均每戶每期節電135度，若按新制計算，每戶每期可拿約81元獎勵金，與現行「最低保障」相近，但對高節電戶更有利。

新制上路時間曝！已有登錄免重複申請

根據台電說明，已登錄的用戶無須重新申請，只要當期用電量比去年同期減少，就能獲得獎勵。若尚未登錄，只需上網登錄電號，未來若節電即可獲得獎勵金。

此外，此次制度調整設有「緩衝期」，計費期間涵蓋2025年12月22日以前者仍適用舊制。以每兩月一期帳單為例，從2026年3月起將適用新制；若是每月出帳的用戶，則自2026年2月起開始適用。

節電不只賺錢 還能拿「金點」折電費

除了獎勵金，民眾還可透過《台灣電力APP》參加各種節電活動，完成任務可獲「金點」，100金點可折抵1元電費。若參加「住家節電預測活動」，只要用電量低於預測值，最高可拿5000金點。

台電也提醒，所有節電活動資訊都會公布在《台灣電力APP》，歡迎民眾下載使用，即時掌握用電狀況、參加活動，一起節能減碳又能省荷包。

企業也能賺！台電：診斷超過5000家、節電1.5億度

除了一般住宅用戶外，台電也針對企業大用戶推動節電措施，透過時間電價、需量反應與節電服務團等多元工具，協助用電管理，並設立北、中、南三區節能診斷中心，提供免費節能輔導。台電指出，自2024年起至今，已服務逾5,000家企業，預估節電效益達近1.5億度電。