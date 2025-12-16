快訊／台積電帶頭殺！台股慘摔510點 法人緊盯季線心理關卡

美股昨（15）日重挫，引發大型電子股殺機，今（16）日台積電（2330）跌幅逾1%，鴻海（2317）、廣達（2382）跌幅逾2%，台股盤中殺511.27點來到27356.17點，逼近季線27300點，法人緊盯。

英特爾延攬川普經濟幕僚掌政府事務 美政府入股後人事布局曝光

英特爾再度強化與華府的政策連結。根據外媒綜合報導，英特爾13日宣布，延攬美國總統Donald Trump經濟幕僚、白宮國家經濟委員會（NEC）副主任 Robin Colwell，出任公司政府事務主管，負責統籌與美國政府、國會及監管機構的溝通事務。此項人事布局，正值美國政府日前取得英特爾10%持股後，引發市場高度關注。

快訊／台股狂殺511點！科技資金轉向 2檔金控股盤中創高

科技股因AI題材降溫熄火，台股指數盤中挫逾511點不到，一度陷入27300點季線保衛戰，不過證券型金控元大金（2885）、永豐金（2890）盤中股價雙創新高，成為撐盤要角。

3檔處置首日氣虛 記憶體飆股華東跌近8%殺最兇

上市櫃3檔今（16）日列處置股首日，記憶體飆股華東（8110）因改採分盤交易20分鐘人工撮合，早盤量能急凍下跌近8%，未再擠進成交排行前十強，股價表現是3檔處置股中最弱。

美AI股3檔重挫 華爾街驚喊「泡沫風險浮現」

隨著人工智慧（AI）基礎設施投資升溫，相關科技股卻遭遇資金面質疑與市場拋售。美股本週一（16日）盤面中，甲骨文（Oracle）、博通（Broadcom）與CoreWeave三家AI重點企業股價再度下跌，延續上週跌勢，引發市場對「AI泡沫」及資本支出回報的高度關注。

大盤回挫！128.3萬人揪心 00919暫處貼息

採季配息、受益人數逾128.3萬人的高股息ETF群益台灣精選高息（00919）於今（16）日除息，每股配發0.54元，昨（15）日收盤價22.19元，除息參考價21.65元，受大盤修正拖累，股價在盤下游走。

農曆年後被視為復航紅海最佳時機 切換過程會讓運價上沖下洗

胡塞武裝對航行紅海船隻的襲擊威脅持續減弱，業界估計明年年初商船就會逐步復航紅海，通行蘇伊士運河，歐洲大港也已展開沙盤推演，業界一致認為，農曆年後的市場淡季是做切換的最佳時機，但航程縮短提前到達的船隻，估計會讓港口壅塞一段時，等調整好後，運力過剩問題浮現，避免不了讓市場運價出現「上沖下洗」現象。

快訊／台股收盤大跌330.28點 台積電跌15元至1435

台股今（16日）開低走低，加權指數終場大跌330.28點，以27536.66點作收，跌幅1.19％，成交量5249.54億元。

高雄港受關稅影響營收與櫃量略減 郵輪到港艘次創歷年次高

高雄港務分公司114年因全球經濟受美國關稅政策不確定性影響，高雄港船舶到港艘次及貨物裝卸量成長放緩，在營業收入部分預估約86.21億元，年減約4%；貨櫃裝卸量約880萬箱(20呎櫃)，年減約4.5%；郵輪業務則展現招商具體成果，迎來亮眼成績，到港艘次創歷年次高。

150萬戶節電「最低獎勵金」沒了！12／23喊停 台電曝新方案

150萬戶愛用「最低節電」的消費者注意！為鼓勵全民節電，台電近年積極推動「節電獎勵方案」，不僅每年持續檢討內容，也希望讓獎勵回饋更具公平性與誘因。台電宣布，將自2025年12月23日起調整節電獎勵制度，取消每期84元的「最低獎勵金」，改為「省多少、回饋多少」機制，讓真正努力節電的用戶能獲得實質回饋。