快訊／台股收盤大跌330.28點　台積電跌15元至1435

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（16日）開低走低，加權指數終場大跌330.28點，以27536.66點作收，跌幅1.19％，成交量5249.54億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌145.84點開出，指數開低走低，盤中最高達27740.66點，最低27355.67點，終場收在27536.66點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1435元，跌幅1.03％；鴻海（2317）下跌3.5元至218元；聯發科（2454）維持平盤至1420元；廣達（2382）下跌12元來到273元；長榮（2603）維持平盤至183.5元。
今天漲幅前5名個股為華興（6164）上漲1.1元，漲幅10％；北極星藥業-KY（6550）上漲3元，漲幅9.98％；訊舟（3047）上漲1.8元，漲幅9.97％；光鼎（6226）上漲0.73元，漲幅9.96％；聯合再生（3576）上漲0.77元，漲幅9.95％。
跌幅前5名個股則為雙鍵（4764）下跌10.9元，跌幅10％；華東（8110）下跌5.1元，跌幅9.19％；創意（3443）下跌180元，跌幅8.18％；惠特（6706）下跌9.5元，跌幅8.02％；中福（1435）下跌1.85元，跌幅7.76％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華興（6164）
|12.1
|▲1.1
|▲10.0％
|北極星藥業-KY（6550）
|33.05
|▲3.0
|▲9.98％
|訊舟（3047）
|19.85
|▲1.8
|▲9.97％
|光鼎（6226）
|8.06
|▲0.73
|▲9.96％
|聯合再生（3576）
|8.51
|▲0.77
|▲9.95％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|雙鍵（4764）
|98.1
|▼10.9
|▼10.0％
|華東（8110）
|50.4
|▼5.1
|▼9.19％
|創意（3443）
|2020.0
|▼180.0
|▼8.18％
|惠特（6706）
|109.0
|▼9.5
|▼8.02％
|中福（1435）
|22.0
|▼1.85
|▼7.76％
資料來源：證交所
讀者迴響