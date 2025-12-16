加速離岸風電推動　台中港37、38號碼頭即將加入風場建置量能行列

▲台中港37號碼頭現況。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司配合風場併網及區塊開發之離岸風電政策需求，斥資35億元興建台中港37、38號兩座重件碼頭，預計於明年3月完工。藉由提供優質離岸風電港口基礎設施，提升台灣離岸風場建置量能，加速第二階段開發時程，並規劃於115年5月供離岸風電第三階段區塊開發使用。

港務公司配合國家推動離岸風力發電政策，自108年起已提供#2、#5A、#5B、#36、#106、#107碼頭供離岸風機預組裝及風電國產化專區之製造商使用，目前已完成海洋、台電一期、海能、大彰化第一階段、彰芳西島、中能、允能等風場建置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依據經濟部公布之離岸風電第三階段區塊開發政策，預計115年後，每年將有1.5GW開發容量，以單一風場上限500MW推估，每年將建置3座風場。經盤點港埠基礎量能，「台中港37、38號碼頭」完工後，台中港將提供三大預組裝基地，包含#5A、#5B、#36、#37、#38及#107碼頭，可同時提供三座風場使用，以聚落區域化方式，減少大型風機零組件衝擊港區陸路運輸。

配合辦理中之「南填方區圍堤造地(50公頃)」，使每一預組裝碼頭均搭配大於30公頃之後線土地儲放風機組件，符合產業每一風場開發需400m碼頭搭配30公頃土地之需求，並搭配台中港「國產化專區」發揮整體產業發展之綜效，藉由離岸風電造就新興產業發展，提升人才培養，提供長期穩定之離岸風力設置市場需求量，促使本土化風電產業永續發展。