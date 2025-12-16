今年第5大！外資狂砍台股595億　2金控入列提款排行榜

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI降溫，外資聖誕節假期前砍單不手軟，今（16）日賣超台股逾595億元居今年第5大、史上第15大，盤後證交所資料顯示，包括2檔金控股、3檔記憶體股與權值股鴻海（2317）都在個股賣超前10大榜單上，遭外資大幅提款。

外資今日賣超台股前10大排名為：台新新光金（2887）賣超5.34萬張、華新（1605）3.63萬張、力積電（6770）3.39萬張、群創（3481）2.23萬張、鴻海1.92萬張、中鋼（2002）1.9萬張、台泥（1101）1.87萬張、旺宏（2337）1.66萬張、華邦電（2344）1.63萬張、兆豐金（2886）1.48萬張。

不過，外資對6檔金融股加碼，包括中信金（2891）、第一金（2892）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、三商壽（2867）與凱基金（2883）單日買超狂數皆破萬張，6檔金融股皆入列買超前10名，金融類股指數今日來到2344.86點，為1990年1月3日以來新高。

外資今日買超台股前10名包括：聯電（2303）4.39萬張、中信金2.95萬張、第一金2.83萬張、國泰金2.34萬張、富邦金1.39萬張、三商壽1.36萬張、凱基金1.04萬張、仁寶（2324）7869張、工信（5521）6748張、力成（6239）6180張。