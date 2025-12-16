快訊／00919逾4164億規模換股！8進8出　刪群聯增台新新光金

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

擁逾128萬受益人，資產規模4164億元、季配高息群益台灣精選高息ETF（00919）所追蹤台灣指數公司「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」成分股定期審核結果出爐，其中增列台新新光金（2887）、華碩（2357）等個股，剔除記憶體股群聯（8299）等8檔。

成分股納入8檔，分別卜蜂(1215)、大成鋼(2027)、長榮鋼(2211)、華碩(2357)、台新新光金(2887)、文曄(3036)、大聯大(3702)、可寧衛*(8422)；成分股刪除8檔，分別名軒(1442)、大同(2371)、億光(2393)、美律(2439)、冠德(2520)、瑞鼎(3592)、永信建(5508)、群聯(8299)。

「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」成分股納入和刪除之變動將自今（16）日交易結束後生效，亦即自明（17）日。並於指數定期審核生效日(含)起設有 8 個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在 8 個交易日內調整。

法人表示，觀察00919的最新持股，在電子、傳產、航運、金融都配置一定的比例，具有分散風險的樣態，本次新增的8檔均為獲利成長的潛力高息股，刪除的8檔為獲利衰退的既有成分股，包括其中3檔配置比例不高的營建股。

特別值得一提的是，本次新增1檔特大型金融股台新新光金，加上既有的國泰金(2882)、中信金(2891)、富邦金(2881)，匯集了更多存股族偏好穩健的金融股。

統計00919在2025年度共配息2.52元，年化配息率仍有11.75%，由於00919大型股及金融股配置比重提高，波動度也確實有所降低，成份股特性更加適合長期存股。

