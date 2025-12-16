AI算力櫃塞進市區變「吃電怪獸」！　台電老董驚喊：電網撐不住

▲台電董事長曾文生。（圖／資料照）

AI浪潮席捲全球，算力需求飆升，不少企業開始將AI算力櫃塞進住宅區、商辦大樓內，但這股趨勢卻讓台電緊張了！台電董事長曾文生今（16）日在「AI資料中心（AIDC）研討會」上直言，AI算力櫃雖小，但用電密度媲美半導體工廠，未來恐怕讓現有電網「撐不住」。

曾文生指出，台電總部大樓過去是台北第一高樓，用電負載才不到2.5MW（百萬瓦），但現在一台AI算力櫃像是NVIDIA的B200／300系列，就要1.4MW的電，等於兩個算力櫃就能吃掉整棟總部的用電量！

研討會中也探討AI資料中心發展對能源的衝擊，台灣綜合研究院院長吳再益、中正大學教授張文恭等多位專家指出，AI資料中心不僅用電驚人，且體積小、靈活性高，容易落腳在人口密集的市區，進一步推升局部電力密度，讓原本就吃緊的電網面臨新挑戰。

各國也陸續祭出管控措施，美歐多國已訂出資料中心設置標準，要求兼顧能效與碳排。我國也將在2025年11月修正《能源管理法》，未來新建或擴建5MW以上的資料中心，必須納入能源使用審查。

台電坦言，北部電網負載急速增加，但地方建設常遇阻力，配電進度無法跟上用電成長。為此，台電參考國際做法，暫緩桃園以北5MW以上AIDC用電申請，引導高耗能產業往中南部電力較充足地區設置，並推動「算力與電力共址」概念，降低輸電損失與風險。

台電強調，AI發展勢不可擋，但電力調度也要跟上腳步，未來將推動高耗能產業與多元電源的「電力匹配」（Power Couple）模式，建立區域合理用電規範，若未來區域電網改善，也可彈性調整策略，期盼打造「算力到哪、電力就到哪」的智慧配置，助攻AI產業穩健發展。