00713、00919重量級ETF換股　資產規模逾6千億元

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣指數公司公布元大臺灣高息低波(00713)、永豐智能車供應鏈(00901)、富邦特選高股息30(00900)、群益台灣精選高息(00919)、群益半導體收益(00927)、保德信市值動能50(009803)等六檔ETF追蹤指數成分股調整，牽動逾6千億資產規模成分股調整。

資產規模達1344億、元大臺灣高息低波(00713)所追蹤「臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數」此次成分股調整，分別新增、刪除各15檔，新增成分股有亞泥、統一、和泰車、瑞昱、義隆、裕民、華南金、遠百、玉晶光、和碩、遠雄、群益證、樺漢、統一實、裕融；刪除成分股則有15檔，分別聚陽、仁寶、億光、國產、榮運、第一金、德律、健鼎、瑞鼎、瑞儀、帆宣、力成、矽格、帝寶、復盛應用。

此次成分股增刪的變動將今(16)日交易結束後，明(17)日起生效，並於指數定期審核生效日(含)起設有 8 個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在8個交易日內調整。

資產規模達21億、永豐智能車供應鏈(00901)所追蹤「臺灣指數公司特選上市上櫃臺灣智能車供應鏈聯盟指數」，此次成分股調整，分別新增、刪除各10檔，成分股納入華邦電、金像電、南亞科、京元電子、信邦、威剛、信驊、亞翔、光聖、鴻勁；成分股刪除鴻準、瑞昱、研華、聯詠、欣興、穩懋、力旺、中美晶、瑞儀、啟碁，此次成分股增、刪的變動將今日交易結束後，明日起生效。

資產規模達29億、新光臺灣半導體30追蹤「臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數」，此次成分股中調整，分別新增、刪除各1檔，新增旺宏，刪除成分股為譜瑞-KY，此次成分股增刪的變動將今日交易結束後，明日起生效。

資產規模達368億、富邦特選高股息30追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數」，此次成分股中新增、刪分別3檔，新增成分股有光寶科、台積電、譜瑞-KY；刪除成分股則為台肥、環球晶、台灣虎航，此次成分股增刪的變動將今日交易結束後，明日起生效，並於指數定期審核生效日(含)起設有5個交易日的指數調整過渡期。

資產規模4164億元、季配高息群益台灣精選高息ETF(00919)所追蹤台灣指數公司「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」成分股調整，成分股納入8檔，分別卜蜂、大成鋼、長榮鋼、華碩、台新新光金、文曄、大聯大、可寧衛*；成分股刪除8檔，分別名軒、大同、億光、美律、冠德、瑞鼎、永信建、群聯，此次成分股調整自今日交易結束後生效，亦即自明日，並於指數定期審核生效日(含)起設有8個交易日的指數調整過渡期。

資產規模達100億、群益半導體收益(00927)追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數」此次成分股調整新增、刪除各1檔，新增成分股超豐；刪除成分股則為愛普*，此次成分股增刪的變動將今日交易結束後，明日起生效。

資產規模達14億、保德信市值動能50(009803)追蹤「臺灣指數公司特選FactSet」此次成分股調整新增、刪除各13檔，新增成分股有華城、亞德客-KY、美時、東和鋼鐵、光寶科、雄獅、臻鼎-KY、光聖、藥華藥、AES-KY、富世達、勤誠、可寧衛*；刪除成分股則為群光、長榮、陽明、華航、萬海、長榮航、王品、材料*-KY、祥碩、中租-KY、台表科、復盛應用、億豐，此次成分股增刪的變動將今日交易結束後，明日起生效。

