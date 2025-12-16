IEAT慈善捐贈18家社福團體700萬元　偕育成蕃薯藤擴大善的循環

▲台北市社會局姚淑文局長致贈感謝狀給IEAT，由該會會員委員會高國庭主委代表受贈。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)今(16)日連續第57年舉辦年度慈善捐贈活動，今年共有71家會員企業熱心響應，捐贈新台幣161萬元現金，以及市值約539萬元的物資給18家社福機構，並獲得企業公益支持育成蕃薯藤庇護工場專場活動。本年度慈善捐贈總額達新台幣700萬元，相較去年再度成長、提升逾百萬元，充分展現貿易業長期投入公益、支持弱勢的堅定力量。

IEAT會員委員會高國庭主委表示，感謝會員企業在景氣起伏中仍持續以實際行動實踐ESG與企業社會責任，讓公會的公益能量得以穩定延續，並逐步擴大影響層面，形成長期支持社會弱勢的重要力量。

▲IEAT於育成蕃薯藤餐廳舉辦年度慈善活動，會員廠商與受贈18家社福機構合影。（圖／IEAT提供）

今年募集之食品、乳品、保健食品、生活用品及清潔用品等多項物資，將分送至台北市17家老人照護、兒少安置、身心障礙及收容機構，包括浩然敬老院、陽明教養院、華興育幼院、創世基金會、兒童關懷協會、台灣關愛之家、立心基金會等，確保資源精準送達所需單位。

今年活動特別選在育成蕃薯藤餐廳(忠孝庇護工場)舉辦，象徵IEAT在推動公益上更進一步，除捐贈物資與資源外，更實際走進庇護工場第一線，支持身心障礙者就業自立，讓公益更具溫度與實質意義。

IEAT為全台首個包場辦理活動支持該庇護工場的單位，以實際行動展現率先示範、領先投入公益的具體作為；活動當日獲得會員企業與社福夥伴高度肯定，現場互動熱絡，充分展現跨界合作的正向影響力。

IEAT表示感謝會員企業長期支持公益，秉持「取之於社會、用之於社會」精神，持續以實際行動與公會攜手共創溫暖社會。