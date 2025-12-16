ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

基隆-石垣島渡輪力拼年底開航　2月底前通鋪優惠價2000元

▲船上的皇家套房。（圖／華岡提供）

▲船上的皇家套房。（圖／華岡提供）

記者張佩芬／台北報導

日本沖繩縣石垣(島)市規劃以「八重山丸」客輪開闢的基隆至石垣海上客貨運定期航線，其在台總代理華岡集團今(16)日在網站公布7個艙等票價，開放式臥鋪定價2800元(單人/單程)，華岡總經理洪郁航表示，明年2月底前市場淡季，優惠價降為2000元，其他艙等也會陸續訂出淡季優惠價。

目前船隻已完成大保養，在進行最後的客艙整備工作。洪郁航透露，因為船隻都是夜航，供應的是早餐，公司比照航空公司規格，由復興空廚負責供應餐食，確保食安。船票含住宿及早餐，每人至少可託運兩個各20公斤的大行李箱，家庭房、豪華套房及皇家套房旅客，每人可攜帶3件大型行李。

▲皇家套房臥室。（圖／華岡提供）

▲皇家套房臥室。（圖／華岡提供）

皇家套房1張雙人床，每人1.05萬元，每房2.1萬元；豪華套房2張單人床，每人5600元，每房1.12萬00元；家庭房4人通鋪，每人5600元，每房2.24萬元。

標準房A為6人通鋪，每人4900元，每房2.94萬元；標準房B雙人房，每人4200元，每房8400元，有2張單人臥鋪、1張上下鋪房型；標準房B為4人房，每人4200元，每房1.68萬元，為2張上下鋪。

標準房C為6人房，2張上下鋪，每人4900元，2個通鋪位每人4200元，每房2.8萬元；標準房G為15人通鋪，每人2800元，每房4.20萬元(以上皆為單程價)。

▲雙人房、四人房與六人房。（圖／華岡提供）

▲雙人房、四人房與六人房。（圖／華岡提供）

全船有2間皇家套房、32間豪華套房、19間家庭房、34間標準房A、24間標準房B、8間標準房C、3間通鋪，總計122間房、493個床位。

船隻安排每周二、四、日從基隆港出發，每周一、三、五從石垣島出發，發船時間皆為晚間11點半左右，航程7至8個小時。

▲圖為開放式臥鋪，共有三間。（圖／華岡提供）

▲圖為開放式臥鋪，共有三間。（圖／華岡提供）

船上約配置30名船員，包括領有甲級船員證書的船長、船副與管輪，領有乙級船員執照的服務人員、廚師與清潔人員等，都接受過求生、滅火等國際公約訓練課程；岸上配置約十名櫃台與通關服務人員。

洪郁航表示，預計下周公布優惠票價，公司會提供有吸引力的票價給旅客，旅行社也會搭配提出套裝行程。

