KPMG攜手越南台商會　探討亞資中心跨境布局

▲KPMG安侯建業今(16)日在越南胡志明市舉辦「跨越邊界：亞洲資產管理中心啟動下的資產新航線」研討會，左起KPMG安侯建業駐越南所合夥人陳家程、亞太業務發展中心主持會計師吳政諺、大南方亞資創新服務主持人陳世雄、越南台灣商會聯合總會總會長袁濟凡、駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長韓國耀、中國信託境外私人銀行投資部董事高涵章、KPMG安侯建業審計部營運長周寶蓮、家族辦公室主持會計師洪銘鴻、亞太業務發展中心越柬區主持會計師吳俊源均一同與會。（圖／KPMG提供）

記者陳瑩欣／台北報導

受全球政經局勢重組、供應鏈加速調整及貿易摩擦等因素影響，企業在國際布局與投資策略上面臨前所未有的挑戰。為進一步協助台商因應變局、穩健布局跨境資產，越南台灣商會聯合總會特別攜手KPMG安侯建業今(16)日在越南胡志明市盛大舉辦「跨越邊界：亞洲資產管理中心啟動下的資產新航線」研討會。

這場活動吸引逾百家涵蓋製造、紡織、化學、電子等多元產業的企業領袖參與，並與專家進行深度交流。研討會聚焦台灣政府積極推動的「亞洲資產管理中心」策略，探討跨境投資、財富管理與家族傳承，協助台商掌握新契機，開創穩健的投資新航道。

駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長韓國耀、以及越南台灣商會聯合總會總會長袁濟凡皆指出，在全球供應鏈加速重組的後關稅時代，國際貿易格局瞬息萬變，而越南正處於這波變革的前沿。面對多極化世界下的地緣政治緊張與經濟波動，企業必須具備前瞻視野，採取更靈活的策略，審慎進行財務規劃與資產配置，方能在全球新秩序中保持競爭力並穩健成長。越南台商正積極調整全球佈局與營運模式，對於資產管理與財富傳承的專業需求日益提升。我們期望協助台商社群在複雜的經濟環境中，找到資產保全與增值的最佳路徑。

KPMG安侯建業審計部營運長周寶蓮在會中分享，越南一直是台商海外布局的關鍵據點。隨著全球供應鏈加速重組與資本流動模式轉變，企業在營運策略、財務規劃、資產配置上已邁入全新階段。政府推動的「亞洲資產管理中心」策略，為資產管理版圖開啟嶄新且充滿潛力的新航線，象徵台商跨足全球的新引力。KPMG積極響應並成立大南方亞資創新服務團隊，希望為企業與家族客戶量身打造專屬的「航海圖」，協助掌握更穩健且具前瞻性的成長方向 。

KPMG安侯建業大南方亞資創新服務主持人陳世雄指出，台灣具備多項優勢，包括國際影響力日增的股市（2025年股市市值將突破90兆台幣，進入全球前10名）、充沛的銀行存款與超額儲蓄（自2020年連續4年超額儲蓄超過3兆元）、以及穩定成長的GDP（2024年超越日本）等優勢條件。政府以此為基礎，推出「亞洲資產管理中心」五大重點計畫與 16 項推動策略，目標在 2030 年前將資產管理規模推升至 60 兆元。政策聚焦鬆綁法規、協調、稅制、人才及產品等五大高牆，並率先於高雄設立示範專區，開放 38 項試辦業務，為企業提供資金取得與融資彈性、進入資本市場與多元投資選擇，以及家族辦公室與資產傳承等具體效益。

中國信託境外私人銀行投資部董事高涵章深入分析，以史為鑑，主要帝國的興衰皆遵循相似的週期。美國自二戰後建立的主導地位正面臨挑戰，而中國的崛起也正改變全球經濟版圖。中美抗衡只是全球秩序重塑的序幕，未來更可能走向多極化格局。在多國競逐的情境下，地緣政治緊張將成為常態；保護主義與民粹主義將持續盛行；人工智慧技術的發展與其相關資源的掌握將成為新的戰略優勢。多極化秩序和經濟結構轉型，勢必為金融市場帶來波動，但也孕育新的機會。美國例外論的效益正逐漸減弱，K型經濟意味著審慎的投資管理至關重要。投資者必須重新思考投資邏輯，開拓視野，結合公開市場與另類投資，並聚焦人工智慧與能源驅動的結構性機遇，以在不確定的環境中尋求增值與避險。

然而，資產新航道的開啟也伴隨著跨境財務與稅務規劃的高度複雜性，KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師洪銘鴻特別提醒，在全球資訊透明化趨勢下，企業與高資產人士應正視海外資產與所得風險，以及稅務居民身分認定的關鍵要素。在嚴峻的租稅環境中，節稅已不再是唯一考量，財富永續與家族傳承更顯重要。建議企業家族應凝聚共識，並靈活運用家族憲章等軟性工具與遺囑、信託、閉鎖型公司、保險等具法定效力傳承機制，以確保資產保全與永續經營。洪銘鴻指出，閉鎖型公司可實現「股權分治」，而信託則能達到「資產保全、永續與傳承」的目標，協助企業與家族在風險控管與效益平衡間取得最佳解方。