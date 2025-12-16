快訊／大樂透2.17億元頭獎一注獨得！獎落桃園市

快訊／上市櫃新增5檔處置到年底 飆股金居、元晶都上榜

又有5檔上市櫃公司量價異常被勒令處置，包括PCB飆股金居（8358）、SpaceX太空概念股元晶（6443）都上榜，全部改採分盤交易，人工撮合5分鐘1盤，一路關到12月31日為止。

00713、00919重量級ETF換股 資產規模逾6千億元

台灣指數公司公布元大臺灣高息低波(00713)、永豐智能車供應鏈(00901)、富邦特選高股息30(00900)、群益台灣精選高息(00919)、群益半導體收益(00927)、保德信市值動能50(009803)等六檔ETF追蹤指數成分股調整，牽動逾6千億資產規模成分股調整。

快訊／00919逾4164億規模換股！8進8出 刪群聯增台新新光金

擁逾128萬受益人，資產規模4164億元、季配高息群益台灣精選高息ETF（00919）所追蹤台灣指數公司「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」成分股定期審核結果出爐，其中增列台新新光金（2887）、華碩（2357）等個股，剔除記憶體股群聯（8299）等8檔。

AI算力櫃塞進市區變「吃電怪獸」！ 台電老董驚喊：電網撐不住

AI浪潮席捲全球，算力需求飆升，不少企業開始將AI算力櫃塞進住宅區、商辦大樓內，但這股趨勢卻讓台電緊張了！台電董事長曾文生今（16）日在「AI資料中心（AIDC）研討會」上直言，AI算力櫃雖小，但用電密度媲美半導體工廠，未來恐怕讓現有電網「撐不住」。

勞工2026請假新規！最低工資病假日扣低於491元 9大QA一文看

勞工請病假再也不怕被扣全薪！勞動部近日公告修正《勞工請假規則》，將自2026年1月1日起正式施行，新增多項保障措施，包括：1年內請病假未超過10天，雇主不得不利對待，而針對低薪族群，若工資貼近最低工資，每日病假最多僅能扣薪491元。對此，勞動部也公布常見9大QA，釐清勞工請病假的權益與保障。

今年第5大！外資狂砍台股595億 2金控入列提款排行榜

AI降溫，外資聖誕節假期前砍單不手軟，今（16）日賣超台股逾595億元居今年第5大、史上第15大，盤後證交所資料顯示，包括2檔金控股、3檔記憶體股與權值股鴻海（2317）都在個股賣超前10大榜單上，遭外資大幅提款。

川普關稅台灣多豁免 經長喊「沒有什麼漏洞」

川普關稅爆「有漏洞」讓台灣多項產品豁免，對此經濟部部長龔明鑫今（16）日表示，目前台灣出口到美國的產品中，有七成多屬於美國《貿易擴展法》232條款下的項目，特別是在資通訊（ICT）領域的部分，因為調查結果尚未出爐，目前是豁免課稅的，龔說：「沒有什麼漏洞不漏洞的問題。」

英特爾延攬川普經濟幕僚掌政府事務 美政府入股後人事布局曝光

英特爾再度強化與華府的政策連結。根據外媒綜合報導，英特爾13日宣布，延攬美國總統Donald Trump經濟幕僚、白宮國家經濟委員會（NEC）副主任 Robin Colwell，出任公司政府事務主管，負責統籌與美國政府、國會及監管機構的溝通事務。此項人事布局，正值美國政府日前取得英特爾10%持股後，引發市場高度關注。

快訊／台股狂殺511點！科技資金轉向 2檔金控股盤中創高

科技股因AI題材降溫熄火，台股指數盤中挫逾511點不到，一度陷入27300點季線保衛戰，不過證券型金控元大金（2885）、永豐金（2890）盤中股價雙創新高，成為撐盤要角。

快訊／台積電帶頭殺！台股慘摔510點 法人緊盯季線心理關卡

美股昨（15）日重挫，引發大型電子股殺機，今（16）日台積電（2330）跌幅逾1%，鴻海（2317）、廣達（2382）跌幅逾2%，台股盤中殺511.27點來到27356.17點，逼近季線27300點，法人緊盯。