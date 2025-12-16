快訊／大樂透2.17億元頭獎一注獨得！獎落桃園市

▲大樂透114114期派彩結果出爐，幸運兒一注獨得。（示意圖／記者呂佳賢攝）
記者陳瑩欣、柯振中／台北報導
大樂透第114114期派彩結果16日出爐，2.17億元頭獎獎落桃園市龍潭區中正路124號「一直發彩券行」，由一名幸運兒一注獨得。詳細派彩結果以台彩公告為準。
大樂透第114114期獎號16日晚間出爐，由小到大分別是06、07、15、19、24、33，特別號46。根據最新派彩結果，2.17億元頭獎一注獨得，獎落桃園市龍潭區中正路124號「一直發彩券行」。
