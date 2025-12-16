ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼群創AM Micro-LED顯示技術，獲2025竹科創新產品獎。（圖／群創提供）

▲群創AM Micro-LED顯示技術，獲2025竹科創新產品獎。（圖／群創提供）

記者高兆麟／台北報導

群創光電今日宣布以領先業界的「超高亮度 AM Micro-LED 結合低功耗顯示技術」，榮膺2025年「新竹科學園區優良廠商創新產品獎」殊榮肯定，此卓越技術產品於今年亦獲得「2025顯示器元件產品技術獎」大獎項肯定。群創表示，此項獲獎產品，不僅彰顯群創於Micro-LED顯示技術領域的領先實力，更展現其深厚的研發能量與佈局。透過此尖端技術，將為Micro-LCD前瞻技術在車用應用、航海及戶外顯示器及高端消費市場的發展，挹注強勁動能，進一步引領產業升級與應用拓展。

近年隨著智慧交通與沉浸式體驗應用的加速發展，顯示器技術的重要性日益提升。特別在車載抬頭顯示器(HUD)的應用中，駕駛者對即時、清新資訊的需求不斷提高，即使在強烈陽光直射的環境下，顯示器仍須呈現穩定且優異的視覺效果，以確保行車資訊的可讀性與安全性。群創卓越的4.3吋超高亮度AM Micro-LED 顯示器，擁有超越30,000 nits高亮度，並透過優化的光分佈設計，峰值亮度最高可達170,000 nits，大幅超越現行的HDR標準。其卓越技術表現可在高反差畫面中，精準呈現細節與真實感，無論是夕陽下的車內儀表板顯示，亦或高畫質影像播放，皆展現令人驚豔的視覺效果，未來更可拓展至高端珠寶展示、大型展覽空間、智慧車用等多元場域解決方案。

在追求極致高亮度的表現同時，此顯示技術亦具備高信賴性，兼顧優秀的穩定性與長效壽命，即使長時間於高亮度環境下運作，仍維持穩定表現，且無需特殊隔絕封裝，有效降低營運成本與維護需求，特別適用於汽車電子和工業設備的應用場域。另在節能方面，群創透過全新的Micro-LED 元件設計，結合優化的電路、光學架構與先進的熱控制設計，有效降低光電損耗、提升發光效率，使系統在實現超高亮度的同時，亦能兼顧節能與高效表現。

展望未來，群創尖端的AM Micro-LED顯示技術，除了能滿足智慧交通對高亮度、高對比度的嚴苛需求，亦能為未來的光場或浮空等立體顯示技術提供更高品質的顯示介面，實現更立體、更逼真的影像效果。群創將持續深耕創新高端顯示技術，積極布局多元應用場域，攜手客戶、策略合作夥伴共同延伸產業價值鏈，擘劃完善智慧場域生態圈。

