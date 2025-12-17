記憶體「大哥」美光財報明開獎　華爾街緊盯報價與資本支出

▲美光。（圖／美光提供）

記者高兆麟／台北報導

根據外媒Seeking Alpha報導，券商 Needham 最新出具研究報告，看好記憶體產業供需持續吃緊，將美光科技目標價由原先的 200 美元大幅調升至 300 美元，並重申「買進（Buy）」評等。以美光最新股價計算，新的目標價隱含約 27% 的上行空間。

Needham 指出，隨著 DRAM 與 NAND 市場價格走揚，並預期需求將在 2026 年前持續超過供給，因此同步調高美光 2026 及 2027 會計年度的營收與獲利預估。報告指出，2026 會計年度第一季產業景氣明顯轉強，主因超大規模雲端業者（hyperscaler）與新興雲端業者（neocloud）資本支出帶動資料中心需求成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在高頻寬記憶體（HBM）方面，Needham 表示，美光的 HBM3E 與 HBM4 產能已於 2026 年全數售罄，且 HBM 產品毛利率高於公司整體與一般 DRAM 平均水準，凸顯其對獲利結構的正面貢獻。

價格面方面，Needham 指出，2026 會計年度第一季 DRAM 現貨價格季增高達 162%，NAND 現貨價格季增 34%，預期將進一步反映在後續合約價上。此外，客戶正積極洽談多年期供貨合約，Needham 因此預期美光將調高 2026 會計年度的淨資本支出，模型估計約為 200 億美元。

美光預計於美國當地時間週三公布 2026 會計年度第一季財報，市場共識預期每股盈餘（EPS）為 3.93 美元，營收約 128.7 億美元。