快訊／台股收盤下跌11.49點　台積電跌5元至1430

台股今天下跌。

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（17日）開高走低，加權指數終場下跌11.49點，以27525.17點作收，跌幅0.04％，成交量5070.81億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲59.52點開出，指數開高走低，盤中最高達27780.69點，最低27469.6點，終場收在27525.17點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1430元，跌幅0.35％；鴻海（2317）下跌1.5元至216.5元；聯發科（2454）上漲5元至1425元；廣達（2382）下跌8元來到265元；長榮（2603）上漲0.5元至184元。

今天漲幅前5名個股為吉祥全（2491）上漲2.15元，漲幅10％；精金（3049）上漲0.72元，漲幅10％；華通（2313）上漲8.6元，漲幅9.97％；聯穎（3550）上漲1.25元，漲幅9.96％；遠雄（5522）上漲6.5元，漲幅9.95％。

跌幅前5名個股則為錸德（2349）下跌1.6元，跌幅9.88％；光聖（6442）下跌120元，跌幅8.99％；國碩（2406）下跌2.35元，跌幅8.7％；長榮鋼（2211）下跌8.5元，跌幅7.66％；穎崴（6515）下跌200元，跌幅7.22％。

