謝金河：AI泡沫疑慮帶來股價修正　2026年回歸基本面

十二月十二日市場最震撼的焦點是AVGO（Broadcom）股價重挫四六．四四美元，跌幅十一．四三％，股價從最高的四一四．六二美元跌到三五九．一五美元，市值一天蒸發二二○○億美元，這個大跌源自AVGO公布業績，市場重新審視股價的合理投資價值，最大的疑慮來自AVGO接到二一○億美元Anthropic的訂單。

文／謝金河

AVGO公布前一季的營收一八○．二億美元，年增二八％，淨利八五．一億美元，成長九七％，ＡＩ晶片四一億美元，年增七四％，下一季會成長一倍到八二億美元，會有一○○％的成長，乍看這是一張非常美好的成績單，不過股價漲多了，市場會用更嚴格的標準來檢視，過去AVGO的ＴＰＵ最大客戶是Google，AVGO是一家「高毛利的晶片設計大師」，現在Anthropic自己設計晶片交由AVGO生產，瞬間AVGO變身成為低利潤的系統硬體統包商，這是市場殺戮的一個源頭；另一個疑慮是股價漲多的技術面修正。

黃仁勳意外傷害輝達股價

AVGO大漲到四一四．六三美元，年線在二七一美元，十二日這記長黑也是在修正過熱的股價，最近兩個月，重量級的ＡＩ股修正主軸在ＡＩ泡沫化的疑慮，基本面的落實、高技術面的修正，當然還有市場消息面的調整。最具代表性的是輝達（Nvidia），股價在十月二十九日寫下二一二．一九美元，市值創下五．一五六兆美元的歷史新高，也是人類歷史上最大市值紀錄，不過這個時候黃仁勳大作中國夢，他認為中國是不可或缺的市場，又稱中國ＡＩ超過美國，另一邊他又鼓勵川普開放對中國ＡＩ晶片的管制，換得H200可以直接賣到中國的「優惠」，但黃仁勳這些動作卻意外「傷害」了輝達的股價。

黃仁勳讓H200可以賣到中國，但中國似乎不領情，中國祭出五○○○億人民幣全力發展國家級芯片，這一段時間，中國除了全力培植華為、寒武紀外，黃仁勳的手下張建中一手創立的摩爾線程在科創板掛牌，儘管業績虧損累累，股價卻一口氣跑到九○○人民幣以上，成為寒武紀第二；另一家沐曦科技也正在ＩＰＯ，百度也準備把旗下昆侖芯分拆上市，中國用資本市場的力量全力對付輝達，但黃仁勳像馬斯克的心中都有中國夢，他們認為中國是一個大市場，中國的ＡＩ正超越美國。

黃仁勳的中國ＡＩ超越美國說，很快他自己修正，認為美國仍領先，但已讓輝達不可一世的「估值」重新受到市場檢視，最簡單的邏輯是，如果中國ＡＩ趕上美國，那麼今天市值會上五兆美元的應該是阿里巴巴或騰訊，輝達的角色可能跟阿里巴巴互換，黃仁勳可能發現這個破口，很快改口，但是輝達的股價在十一月二十九日跌到一六九．五五美元，市值剩四．一二兆美元，一下子蒸發一兆美元，到目前為止，輝達股價只有一七五．○二美元，除了中國因素，Google的Gemini 3崛起，ＴＰＵ盛世，撐起AVGO的強大基因，ＴＰＵ陣營大起，ＧＰＵ陣營包括AMD股價都從二六七．○八跌到一九四．二七美元。

過高本益導致股價修正

ＡＩ的泡沫疑慮最直接衝擊的是應用端的Palantir（PLTR），這家從五角大廈分拆出來具有軍工背景的衛星定位服務公司，十一月二十日大跌九．五八美元，十一月二十一日盤中下殺到一四七．五六美元，過高的本益比對股價造成巨大修正的壓力，市場認為一年淨利四○億美元的公司，怎麼能撐起四千多億美元的市值，PLTR股價最高到二○七．一八美元，市值到四九三○．八八億美元，這次最慘跌到一四七．五六美元，市值跌到三五一一．九二億美元，這也是市場激烈的調整。

最慘的是甲骨文，在九月輝達與OpenAI結合的時候，OpenAI下三○○○億美元訂單給甲骨文，也讓甲骨文股價瞬間衝到三四五．七二美元，市值到九八五三億美元，眼看著甲骨文可能是另一家兆元企業，但隨即而來，甲骨文的獲利不如市場預期，加上債務負擔沈重，股價一起跟著PLTR慘跌，成為ＡＩ泡沫化疑慮的兩個最大受害者，甲骨文股價最慘跌到一八五．六二美元，市值剩下五二九○．四五億美元。（全文未完）

