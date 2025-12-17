ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

汽車電動、智慧化加速　2029年車用半導體市場規模估近千億美元

▲▼特斯拉自動輔助駕駛。（圖／路透）

▲汽車自動化加速。（示意圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

根據TrendForce最新調查，隨著汽車產業加速電動化、智慧化進程，預計將推升全球車用半導體市場規模從2024年的677億美元左右，穩健增長至2029年的近969億美元，2024-2029複合年增長率(CAGR)達7.4%。

然而，各車用晶片市場的成長極不平均，以邏輯處理器和高階記憶體為代表的高效能運算(HPC)晶片，增速顯著超越微控制器(MCU)等傳統零組件，反映市場價值快速向支持智慧化、電動化的核心技術領域集中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

TrendForce研究顯示，2025年全球電動車(含BEV、PHEV、FCV、HEV)於新車市場的滲透率將上升至29.5%，汽車產業也同時加快智慧化腳步，須仰賴多感測器配置、高速通訊與AI模型應用等核心要素，電子電氣架構(E/E Architecture) 從分散式過渡至域集中式、中央集中式亦是關鍵。龐大數據量的多感測器配置，以及參數量不斷上升的AI模型，促使車輛對運算晶片的算力需求呈指數級增長。

此外，各家車廠在車身控制、遠端處理、智慧駕駛與智慧座艙等功能域進行不同程度的整合，晶片業者在過程中扮演重要角色。隨著晶片廠商推出艙駕一體/艙駕融合 (Cockpit/ADAS Integrated) SoC，該方案於2025年邁入商業化元年。控制器整合有助減少控制器用量、共用電子元件，以及簡化線束布局等成本效益，有望進一步推動汽車智慧化普及。TrendForce預估，車用邏輯處理器(Logic Processor)2024-2029年的CAGR為8.6%，高於全產業平均的7.4%。

在不同半導體類別增長速度各異的情況下，晶片業者間的競爭已白熱化。主導server領域的NVIDIA和手機晶片領頭羊Qualcomm，正憑藉高運算晶片和豐富的軟硬體生態系，強勢切入汽車智慧化領域。Horizon Robotics等中國業者亦在技術進步、國產化政策，與高度智慧化需求下迅速崛起。傳統車用晶片業者雖面臨挑戰，但其廣泛的產品組合、品質可靠度與緊密的客戶關係，仍是與眾多新進者競爭的基石。

TrendForce 觀察，汽車半導體種類繁多，各廠商優勢與挑戰並存。掌握增長趨勢的關鍵在於建立多方緊密合作的策略聯盟，以及發展軟硬體整合能力，純粹的硬體性能競賽已不再是決定勝負的唯一因素。

關鍵字： 車用半導體

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【千萬別回頭】阿金們大合照牠獨自生悶氣　臉都皺在一起了XD

推薦閱讀

快訊／128萬股民歡呼　00919配0.54元花2日填息達陣

快訊／128萬股民歡呼　00919配0.54元花2日填息達陣

台股反彈盤中漲逾220點，擁有128萬股民的季配型ETF、群益台灣精選高息（00919）昨（16）配息0.54元，今（17）日上午盤中填息達陣，歷時2個交易日。

2025-12-17 12:17
台股主動ETF夯！4檔募集新兵吸金200億元　3檔排隊送件

台股主動ETF夯！4檔募集新兵吸金200億元　3檔排隊送件

台股主動式ETF新兵創佳績，除了募集亮眼，送件更是一波接一波，12月初打頭陣的主動復華未來50(00991A)，募集金額達108億元，刷新台股主動式ETF首次募集最高金額紀錄，預計明（18）日掛牌交易；主動群益科技創新(00992A)亦有近百億元佳績，加計主動台新優勢成長(00987A)及募集中的主動第一金台股優(00994A)，總金額有望突破200億元，明年1月並有3檔排隊送件，躍升市場最熱門的ETF發行主題之一。

2025-12-17 14:02
不動產大老闆喊「骨折」　彭博：央行調控觀察期還要一段時間

不動產大老闆喊「骨折」　彭博：央行調控觀察期還要一段時間

央行祭出「第7波選擇性信用管制」加上限貸令，讓不動產大老闆喊出「這不是腰斬，是骨折！全世界沒有人這樣硬幹。」讓明（18）日央行即將登場利率會議備受矚目，根據《彭博》季度調查的預估中值顯示，32位經濟學家一致認為台灣央行本周四將維持重貼現率在2%，放鬆選擇性信用管制可能還需要一段時間觀察。

2025-12-17 11:59
5檔處置首日兩樣情！元晶亮燈漲停　錸德慘摜跌停

5檔處置首日兩樣情！元晶亮燈漲停　錸德慘摜跌停

上市櫃5檔飆股被盯上打入處置名單，今（17）首日分盤交易改採5分鐘人工撮合的「關緊閉」制度，其中元晶（6443）早盤持續亮燈拉第4根漲停，不過並未鎖住漲幅迅速收斂至3%；錸德（2349）在開盤20分鐘摜至跌停價14.6元，表現兩樣情。

2025-12-17 09:37
56.6萬人開心！00929配息0.09元順利填息　明年1／14入帳

56.6萬人開心！00929配息0.09元順利填息　明年1／14入帳

受益人數56.6萬人、月配息復華台灣科技優息（00929）於今（17）日除息，每股除息0.09元，持有一張可領90元，昨（16）日收盤價17.61元，今日除息參考17.52元，盤中最高來到17.7元，漲幅1.43%，順利填息，此次股息預計將於明（2026）年1月14日入帳。

2025-12-17 11:34
記憶體「大哥」美光財報明開獎　華爾街緊盯報價與資本支出

記憶體「大哥」美光財報明開獎　華爾街緊盯報價與資本支出

根據外媒Seeking Alpha報導，券商 Needham 最新出具研究報告，看好記憶體產業供需持續吃緊，將美光科技目標價由原先的 200 美元大幅調升至 300 美元，並重申「買進（Buy）」評等。以美光最新股價計算，新的目標價隱含約 27% 的上行空間。

2025-12-17 11:18
記憶體供貨吃緊！三星遭傳退出消費級SATA SSD　公司否認停產

記憶體供貨吃緊！三星遭傳退出消費級SATA SSD　公司否認停產

針對市場盛傳將逐步停產消費級SATA SSD的消息，三星電子正式出面澄清。三星向外媒表示，相關傳聞並不屬實，強調旗下消費級SSD產品線仍會持續供應市場。

2025-12-17 10:24
快訊／台彩馬年春節加碼曝光！未納威力彩　大樂透連19天開獎

快訊／台彩馬年春節加碼曝光！未納威力彩　大樂透連19天開獎

「金馬年」春節期間彩券加碼曝光！台彩官網公告，這次115年2月春節加碼獎項連續2年未納入威力彩，其中大樂透、49樂合彩預計從明年2月12日開始「天天開獎」至3月2日，連續19天開獎，比蛇年少1天。

2025-12-17 10:22
4金控齊刷天價！內外資聯手買　00919換股台新新光金帶量漲6%

4金控齊刷天價！內外資聯手買　00919換股台新新光金帶量漲6%

美國AI股沽值偏高進入修正期，台股大型科技股也震盪整理，資金轉進金融股尋求避險，群益台灣精選高息ETF新增台新新光金（2887）為成分股，台新新光延續昨（16）日強勁走勢，股價大漲5.99%，來到21.25元，創下2005年8月以來新高，開盤不到一個小時，成交量來到15.5萬多張，居上市成交量最大個股，中信金（2891）、永豐金（2890）、元大金（2885）、富邦金（2881）等四檔個股創下金控成立以來新高價位。

2025-12-17 10:31
聯電加碼投資欣興　董事會通過參與現金增資、上限7億元

聯電加碼投資欣興　董事會通過參與現金增資、上限7億元

晶圓代工大廠聯電（2303）今（17）日公告，董事會通過參與關聯企業欣興電子現金增資案，預計投資金額以不超過新台幣7億元為上限，作為策略性投資布局。

2025-12-17 16:25

讀者迴響

熱門新聞

勞工2026請假新規！最低工資病假日扣低於491元　9大QA一文看

快訊／花300元爽抱大樂透2.17億元　台彩曝幸運兒一注獨得買法

大樂透2.17億元頭獎一注獨得！

快訊／128萬股民歡呼　00919配0.54元花2日填息達陣

快訊／上市櫃新增5檔處置到年底　飆股金居、元晶都上榜

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

5檔處置首日兩樣情！元晶亮燈漲停　錸德慘摜跌停

台積電提告羅唯仁　林本堅：英特爾反陷危機

桃園開出頭獎　彩券行老闆：是土地公加持

台積電有苦衷！　熊本二廠動土2個月傳停工超敏感

快訊／勞工紓困貸款申請首日　湧2.87萬件進線借逾28億

快訊／00919逾4164億規模換股！8進8出　刪群聯增台新新光金

4金控齊刷天價！內外資聯手買　00919換股台新新光金帶量漲6%

11月信用卡淨發行84張　台中銀霸氣官宣「明年起1人限持3張」

基隆-石垣島渡輪力拼年底開航　2月底前通鋪優惠價2000元

00713、00919重量級ETF換股　資產規模逾6千億元

AI算力櫃塞進市區變「吃電怪獸」！　台電老董驚喊：電網撐不住

大同華映案遭中國判賠131億元　股價打入跌停鎖死

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366