快訊／新青安止跌反彈　11月受理金額318億、件數寫5個月新高

▲賞屋示意照。（圖／記者項瀚攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新青安房貸出現回溫跡象。財政部國庫署今（22）日公布最新公股銀行辦理青年安心成家貸款統計，截至11月底，8家公股銀行11月合計受理3947件、金額318.33億元，受理件數創下近5個月新高，顯示在房市觀望氣氛中，新青安仍具一定支撐力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然11月單一銀行受理件數仍未見「破千」表現，但在第一銀行、兆豐銀行、華南銀行等行庫承作量增加帶動下，整體新青安業務較前月小幅回升。相較今年9、10月，11月不論在受理件數或金額均呈現止跌回穩。

進一步觀察撥貸情形，11月公股銀行合計撥貸4097件、金額331.23億元，顯示先前受理案件持續消化，整體撥貸占受理比率達96.57%，資金實際流入購屋市場的比重仍高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安雖然明年補貼到期，不過即使沒有補貼利率還是比現在一般房貸划算，政策上作微調後，可以確定銀行貸款「善待自住」的趨勢不變，因此能看到更多銀行開始放貸增加，對於想要購屋的首購族還是可以善用新青安的優惠政策。

從個別銀行來看，台灣銀行11月受理889件居冠，受理金額71.01億元；土地銀行緊追在後，受理741件、63.65億元；合作金庫則以666件、48.73億元位居第三。在撥貸效率方面，合庫、華南銀行、台企銀撥貸比率皆接近或超過99%，顯示公股銀行在新青安業務執行上仍維持高水準。

銀行主管預期，新青安明年到期，但行政院端出的「新青安2.0」預料在8月上路，屆時授信年齡、收入要求都會有所調整，也需要進一步觀察。