頭一遭！銅價飆新高　中國冶煉廠與礦廠簽下「0手續費」合約

全球銅價不斷飆升，市場供需失衡加劇，出現前所未見的情況！中國一家冶煉廠近日與開採業務來自智利的礦業公司安托法加斯塔（Antofagasta）簽下2026年銅精礦處理合約，手續費竟然「歸零」，成為史上首度「0處理費」協議，引發產業震撼。

根據《彭博社》報導，這項協議將處理費（TC）與精煉費（RC）設定為每噸0美元、每磅0美分，相較於2025年每噸21.25美元、每磅2.125美分的合約水準，降幅驚人。消息人士透露，這項談判過程相當艱難，因為目前市場上冶煉產能充足，但銅礦供應緊俏，導致冶煉廠的議價能力明顯減弱。

傳統定價機制恐瓦解

市場人士指出，這份合約可能成為其他交易的定價參考，進一步壓縮冶煉廠的利潤空間。根據研究機構伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）估算，處理與精煉費用約占冶煉廠營收三分之一，一旦相關費用「歸零」，對整個冶煉產業將造成巨大衝擊。

今年以來，全球銅市場面臨多重挑戰，包括中國大幅擴建冶煉產能、印尼與智利等主要產銅國接連傳出礦場供應中斷，加上美國因關稅政策導致精煉銅大量囤積，全球其他地區的供應明顯吃緊，銅價也因此在12月於倫敦金屬交易所創下歷史新高。

大廠保持沉默 產業風向待觀察

報導也提到，隨著傳統定價機制動搖，一些冶煉廠與礦商開始選擇退出行業協商流程，過去數十年形成的定價制度可能正面臨瓦解。對此，中國江西銅業與銅陵有色金屬集團拒絕回應評論，安托法加斯塔則尚未對外說明合約細節。

安托法加斯塔的總部位在英國、業務主要在智利的銅礦開採與運輸公司，這家在英國倫敦掛牌上市公司（倫敦證券交易所代碼: ANTO.L）以生產銅、鉬、金和銀為主，並擁有鐵路和水務等附屬業務，是全球主要銅生產商之一。