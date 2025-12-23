黃金存摺飆4573元新天價　36公克抱1年賺近6.5萬

▲圖為台銀總行展示黃金金條。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

國際金價漲勢煞不住，帶動國內黃金投資同步升溫。台灣銀行黃金存摺今（23）日再刷歷史新高，每公克賣出價衝上4573元新天價，近1年漲幅超過65%。若去年底以約10萬元買進36公克黃金存摺，抱到今天高點賣出，現賺將近6.5萬元，報酬相當驚人。

不到10萬元變16.4萬 黃金存摺1年報酬逾65%

回顧去年12月24日聖誕節前夕，台銀黃金存摺每公克賣出牌價約2769元，當時手握10萬元預算可買進約36公克，總投入成本約9萬9684元。隨著國際金價一路走高，這36公克黃金存摺今上午9點19分市值已來到16萬4628元，短短一年帳面獲利達6萬4944元。

國際金價今年50度破紀錄 2關鍵撐盤

國際金價氣勢如虹，綜合外電報導，國際黃金價格周二首度突破每盎司4465美元，前一個交易日大漲2.4%，創下一個多月來最大單日漲幅，今年以來已超過50次改寫歷史新高。市場普遍押注美國聯準會（Fed）明年仍有降息空間，加上地緣政治風險升溫，進一步推升黃金的避險吸引力。

《彭博社》指出，近期美國對委內瑞拉加大施壓、封鎖油輪，地緣政治緊張情勢升高，使黃金避險需求明顯放大。在低利率環境預期下，不具孳息的貴金屬反而更受投資人青睞。

《CNBC》 則分析，年底投資組合再平衡效應，也讓資金回流黃金與白銀等避險資產。第一鷹投資（First Eagle Investments）全球價值投資團隊主管麥克倫南（Matthew McLennan）指出，隨著美國、英國及歐洲財政赤字擴大，「黃金作為具有貨幣屬性的潛在避險工具，其價值已重新浮現」。

金價今年以來大幅上漲，與部分風險性資產表現疲弱形成對比，白銀價格同樣跟進創高，今年來漲幅超過128%，顯示貴金屬重新成為全球資金的重要避風港。在聯準會未來政策走向、全球財政紀律與地緣政治變數仍多的情況下，市場短期內對黃金後市仍偏多看待。