英特爾18A製程邁入量產　外部客戶仍持續觀望

▲▼中國是英特爾晶片最大的市場，去年占該公司營收的27%。（圖／路透）

▲英特爾。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

英特爾先進製程推進再有新進展。美國財經媒體披露，英特爾位於亞利桑那州的新晶圓廠已正式進入18A先進製程量產階段，不過截至目前，仍未成功吸引大型外部客戶下單，現階段主要、甚至唯一的客戶仍是英特爾自家產品線。

根據CNBC報導，英特爾預計明年1月推出代號為 Panther Lake 的 Core Ultra 系列處理器，將成為首款採用18A製程的商用產品，象徵其製程節點正式進入實戰階段。然而，市場普遍關注的焦點，已不再只是「能否量產」，而是「能否獲得客戶信任」。

美媒指出，英特爾當前最大挑戰，在於說服其他晶片設計大廠，願意將關鍵產品交由其代工。美國科技產業顧問公司 Futurum Group執行長 Daniel Newman 直言，多數一線晶片設計公司，早已在 台積電投入龐大資本，建立穩定的良率與產能保障，短期內轉換代工夥伴的誘因並不高。

英特爾寄望位於亞利桑那州錢德勒（Chandler）的最新晶圓廠 Fab 52 成為吸引客戶的關鍵據點，但在距離不遠的鳳凰城，台積電美國新廠已率先量產4奈米晶片，且最先進的2奈米製程目前仍僅在台灣量產，顯示先進製程競爭依舊激烈。

市場分析認為，儘管在電晶體密度等部分技術指標上，英特爾18A被視為可與台積電2奈米節點相互比擬，但英特爾過去數年歷經多次製程延宕，外界仍對其良率與穩定性保持觀望態度。

哈佛商學院教授、曾任英特爾董事的 David Yoffie指出，先進製程初期出現良率挑戰並非罕見現象。他舉例，台積電在為 輝達生產 Blackwell GPU 初期，也曾面臨類似問題，但隨後迅速改善並穩定量產。

回顧英特爾轉型之路，其重返晶圓代工（Foundry）策略始於2021年，由時任執行長 Pat Gelsinger主導推動，但他已於去年12月離任。今年3月接任執行長的 陳立武，曾在7月內部備忘錄中坦言，英特爾過去幾年「投資速度過快、規模過大，卻未完全對應實際市場需求」。

在外部客戶遲未到位之際，美國政府亦出手相助。8月，美方透過拜登政府時期通過的「晶片法」（CHIPS Act）相關補助，對英特爾投資約89億美元，並取得約一成股權，凸顯其在美國半導體戰略中的關鍵地位。

不過，分析人士指出，英特爾要為18A製程開拓外部訂單，結構性障礙仍在於其「亦敵亦友」的產業角色。與專注純代工的台積電不同，英特爾同時身兼晶片設計與終端產品製造商，讓潛在客戶對技術機密外洩存有疑慮。

約菲直言，若自己是 超微、高通或輝達，是否願意將最關鍵的產品交由一個同時也是競爭對手的製造單位，勢必會審慎評估。他並建議，英特爾不排除可考慮將晶圓代工業務獨立成另一家公司，以化解潛在客戶的疑慮。

約菲認為，若能徹底分離設計與製造業務，「不僅有助於提升英特爾代工事業成功機率，也能讓美國在全球半導體製造版圖中，建立更穩固且具競爭力的地位」。

關鍵字： 英特爾

阿信摔落2米高舞台超驚險！　相信音樂報平安「會去檢查」

