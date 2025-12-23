遠雄港毛利率回升、加值園區二期出租率98%　法人估今年EPS上看3元

▲遠雄港加值園區二期出租率已達98%。（圖／遠雄港提供）

記者張佩芬／台北報導

國內有法人出報告指出，遠雄港(5607)隨著加值園區二期出租率提升，近期營收呈現成長態勢，營運漸入佳境，預估2026年毛利率表現可望呈現回升狀態。該公司今年前三季合併營收29.97億元，稅前淨利9.09億元，歸屬於母公司業主淨利7.87億元，每股盈餘2.13元，估今年EPS3.01元，明年3.67元。

法人指出，遠雄港為國內物流倉儲廠商，目前股本為37.1億元，主要業務為國內航空貨運物流及倉儲業務，1-3Q25各占比為65%、35%，航空貨運物流主要提供國內進口、出口、快遞、貨轉郵、郵轉郵等業務，及經營自貿港區貨物之倉儲服務；在毛利率部分，推估航空貨運物流事業毛利率約45-50%，倉儲事業毛利率約50-55%。

該公司今年第三季，受惠國內空運運輸維持暢旺，11.04 億元，季增10.4%、年增23.2%，毛利率由2Q25的50.0%，上升至53.1%，稅後淨利3.04億元，年增30.0%，EPS0.82元，累計前三季EPS2.13元，年增43.9%。

川普上任後美中貿易戰升溫是廠商關注焦點，隨著更多的台商，將物流倉儲基地由海外移回台灣，帶動國內航空物流業營運，遠雄港近年積極擴大營運規模，在3Q23的加值園區二期 CDEF棟完工落成後，出租率由4Q24的63%，提升至4Q25的94%，隨著出租率提升，遠雄港1-3Q25 營收29.98億元，年增17.6%，營收呈現成長態勢，加值H棟已於4Q25完工落成，將可提供後續業績成長動能。

遠雄港今(23)日回覆ETtoday詢問，表示整個二期加值園區，包括今年10月剛完工的H棟，出租率已自年初的62%提高到目前的98%。

法人觀察遠雄港毛利率狀況，2018-2022年，遠雄港毛利率大致維持在50-60%區間，而在3Q23 加值園區二期CDEF棟完工後，受到出租率仍未大幅提升，而折舊及攤提呈現增加的狀況，影響毛利率表現，2024年毛利率47.2%，毛利率表現呈現下滑；進入2025年後，在加值園區二期 CDEF棟出租率已提升下，預估4Q25-2026年，毛利率可逐步回升至50-55%區間。

預估2025年稅後淨利11.16億元，年增55.7%，EPS3.01元；展望2026年，受惠國內航空物流業務暢旺，預估2026年營收45.84億元，年增11.3%，隨著規模經濟提升，預估毛利率由2025年的51.0%，提升至53.1%，預估稅後淨利 13.61億元，年增22.0%，EPS3.67元，2026年獲利呈現持續成長格局。

遠雄港過去1年的PE區間約為10-20倍，在 2026 年獲利維持穩健成長格局下，預估 P/E 評價將往區間中上緣值移動；主要評價風險為美中關稅戰規模擴大，造成全體航空貨運需求大幅縮減。