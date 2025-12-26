ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

東森集團三大事業群同步推進　AI布局加速成長動能

▲左起為東森國際周惠英副總，鄭應娜資深副總，廖尚文董事長，沈耀祖副總。（圖／東森國際提供）

記者張佩芬／台北報導

東森國際(2614)今日召開法說會，就今年度(2025)營運成果暨近期發展概況向投資人提出報告。東森國際以倉儲事業為基礎，擴展至零售、媒體與寵物等多元事業，深化線上線下整合(OMO)生活圈布局；近年亦積極提升轉投資效益，營運結構逐步擺脫傳統貿易及倉儲的單一型態，轉型為以新媒體多元變現與新零售會員服務平台為核心的綜合型獲利模式，並以AI導入驅動數據決策與流程優化，持續提升營運效率與獲利品質。

東森國際2025年前三季稅後淨利4.23億元，每股盈餘(EPS)1.42元，較去年同期稅後淨利1.47億元及EPS 0.59元，分別成長188%及141%，營運成果展現轉投資獲利能力提升。在倉儲事業方面，前三季受國際關稅政策不確定性以及疾病、風災等因素影響，豬隻飼養量下降使飼料需求趨緩，導致倉儲事業營運量較去年同期下降5.1%，營收下降6.7%。隨政府推動禁用廚餘養豬政策，預期有利於大宗穀物運量成長。因應營運需求與效率提升，公司亦持續導入AI應用，汰換老舊設備與引進節能設備，同步提升自動化比率與優化作業流程，在強化服務品質的同時，亦有效提升節電效益。

轉投資事業東森寵物雲持續深化「線上線下整合(OMO)」與專業服務布局，為全台少數可提供美容、醫療、特寵等一條龍服務的寵物連鎖零售體系。2025年線下通路已建立116間專業寵物零售通路及18間結合慈愛動物醫院專業醫療合作通路，服務遍及全台18縣市(覆蓋率達85%)，並為首家正式服務離島的連鎖寵物店。

展望2026年，東森寵物雲將以優化門市績效、汰弱留強、提升覆蓋率為主軸，並透過異業合作開設店中店、導入AI開店評估系統，同時深化與慈愛醫院合作、強化第三方外送平台布局，逐步打造涵蓋醫療、保險、保健、美容等在內的完整生態系。

轉投資事業新媒體方面， 東森新媒體ETtoday日均流量維持領先，東森新媒體(ETtoday新聞雲)持續維持台灣流量領先，連續八年獲英國牛津大學數位新聞調查網路新聞媒體使用率和信任度第一名，東森新媒體將持續以「AI賦能內容產製＋商模多元變現」為核心方向，透過AI提升產製效率與流程自動化，同時推進多平台內容營利、粉絲經濟及AI/IP授權等新型變現模式，並整合數位與家外媒體資源，提供更完整的一站式整合行銷服務。

東森得易購公司(下稱「東森購物」) 面對電商市場競爭日益激烈，東森購物持續推進會員精準經營與商品結構優化，並結合數據與AI工具強化選品、行銷投放與營運效率。今年前10月EPS達10.45元，獲利動能持續增強。

營運策略上，線上以會員經營基礎深化會員黏著；線下則以新會員拓展、體驗經濟與OMO整合為主軸，串聯實體場域與服務場景，包括東森商場、REGAL CLUB & SPA及栢馥健康管理等，因應高齡化趨勢所帶動的健康管理與生活關懷需求，擴大相關商品與服務布局，強化會員黏著與消費深度。

東森自然美公司(下稱「自然美」)，持續推進品牌轉型與通路擴張，聚焦美妝保養與健康管理需求，並以數據與AI工具強化營運效率與管理精準度。

東森自然美今年營運動能明顯提升，至2025年9月營收年增59%，通路據點新增331家達2,027家，年增19.5%，展現通路擴張與市場滲透成效。營運面同步導入AI與系統化管理，並持續強化產品力與服務體驗，帶動會員黏著與回購表現。

東森國際透過轉投資興建東森林口AI智慧國際媒體園區將於2026年落成，整合東森集團全球營運總部、展演廳、商場及多元休閒服務，規劃引進晶英酒店、高檔餐廳、國際會議廳與UFC健身房等，打造結合生活、商務、文創與娛樂的複合式園區。

其中「450台灣之眼」建築總樓高199公尺、海拔450公尺，定位為新北市重要新地標；園區地點緊鄰林口A9站生活圈及周邊大型商業據點，並可連結大台北與桃園生活圈消費動能，整體總投資金額逾130億元，打造為服務東森會員三代同堂的娛樂中心。

東森國際持續深耕ESG與永續治理，於TCSA主辦之「2025台灣企業永續獎(TCSA)」再度獲頒永續報告書獎金獎，已連續六年獲獎。公司治理方面，2024年度公司治理評鑑總分95.62分(較上一屆增加4.04分)，上市公司排名21%～35%，產業類別（市值未達50億元類）排名前2%～10%。集團亦同步推動節能減碳、職場健康與人才培育，並規劃於2026年第一季取得全球營運總部使用執照，強化長期營運動能與永續承諾。

東森集團三大事業群同步推進AI加速成長動能

東森集團三大事業群同步推進　AI布局加速成長動能

