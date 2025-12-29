台股頻刷新高！法人喊「不預設立場」　漲多才是唯一利空

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股封關前趕進度，台積電（2330）今（29）日開盤不到1小時衝上1525元追平天價，台股在10點過後，指數上漲232點，刷28788點新高，萬寶投顧執行長王榮旭指出，今日台積電強勢股價表現，已提前反映明（2026）年元月法說行情，目前台股指數處創新高階段，投資人不必預設立場，但仍要小心漲多就是利空的風險。

除了台積電勁揚，權值股表現也很給力，台達電（2308）上漲18元或1.88%至974元；鴻海（2317）漲逾3.33%至233元；聯發科（2454）漲2.53%至1240元。

王榮旭分析，台積電已提前反映明年元月法人行情，市場預期其明年資本支出將提高，也提升市場信心，加上近期輝達（NVIDIA）又回升，化解先前AI泡沫疑慮，激勵大型權值股表現，而代表中小型股櫃買中心呈現連六紅，現階段台股處於創新高的階段，投資人不必預設高點。

王榮旭說，台股處於創歷史新高階段，沒有過往指數經驗值可以作為參考，在指數上攻過程震盪在所難免，特別是整數關卡，例如：2萬點之際，因此一旦攻抵3萬，指數仍有震盪整理可能性存在。

此外，王榮旭認為，目前外在環境並沒太多未知利空，聯準會明年元月利率決策可能按兵不動、地緣政治風險…等，如果真得要說風險，就是指數漲多。