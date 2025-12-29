ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股頻刷新高！法人喊「不預設立場」　漲多才是唯一利空

▲▼台股配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股封關前趕進度，台積電（2330）今（29）日開盤不到1小時衝上1525元追平天價，台股在10點過後，指數上漲232點，刷28788點新高，萬寶投顧執行長王榮旭指出，今日台積電強勢股價表現，已提前反映明（2026）年元月法說行情，目前台股指數處創新高階段，投資人不必預設立場，但仍要小心漲多就是利空的風險。

除了台積電勁揚，權值股表現也很給力，台達電（2308）上漲18元或1.88%至974元；鴻海（2317）漲逾3.33%至233元；聯發科（2454）漲2.53%至1240元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王榮旭分析，台積電已提前反映明年元月法人行情，市場預期其明年資本支出將提高，也提升市場信心，加上近期輝達（NVIDIA）又回升，化解先前AI泡沫疑慮，激勵大型權值股表現，而代表中小型股櫃買中心呈現連六紅，現階段台股處於創新高的階段，投資人不必預設高點。

王榮旭說，台股處於創歷史新高階段，沒有過往指數經驗值可以作為參考，在指數上攻過程震盪在所難免，特別是整數關卡，例如：2萬點之際，因此一旦攻抵3萬，指數仍有震盪整理可能性存在。

此外，王榮旭認為，目前外在環境並沒太多未知利空，聯準會明年元月利率決策可能按兵不動、地緣政治風險…等，如果真得要說風險，就是指數漲多。

關鍵字： 台積電台股封關權值股新高

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【聖誕土地公】兒子起床見聖誕禮物興奮喊：土地公送的吧！

推薦閱讀

台積電官網低調公布2奈米成功量產　生產基地高雄晶圓22廠

台積電官網低調公布2奈米成功量產　生產基地高雄晶圓22廠

台積電（2330）近日悄悄於官網宣布N2製程已經於第四季開始量產，更公布N2的生產基地位於高雄的晶圓二十二廠，不過台積電此次N2成功量產並沒有發布新聞稿，僅在官網低調公布，但仍引起全球產業界關注。

2025-12-30 17:31
上海商銀4行員挪用款項2560萬　金管會重罰1200萬元

上海商銀4行員挪用款項2560萬　金管會重罰1200萬元

上海商銀陸續有不同單位分行4行員挪用客戶款項或公款共計2560萬元，金管會銀行局銀行局副局長王允中認為，該行有未完善建立及未確實執行內部控制制度之情事，核有違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之內控內稽辦法第3條第1項、第8條第1項及第3項規定，金管會依銀行法第129條第7款規定核處1200萬元罰鍰。

2025-12-30 17:12
群益00992A掛牌首日寫驚奇　創主動式台股ETF3項新紀錄

群益00992A掛牌首日寫驚奇　創主動式台股ETF3項新紀錄

今（2025）年是台灣主動式ETF發展元年，自5月第一檔產品推出以來，迄今已有8檔主動式台股ETF掛牌，主動群益科技創新（00992A）於今（30）日掛牌，盤中最高價來到10.4元，終場收10.38元，單日漲幅近1.07%，盤中最高價、收盤價與單日漲幅都寫下主動式台股ETF發展以來的最佳紀錄，成交量也一舉衝上24.2萬張，更是當日整體ETF成交王、台股第三大量。

2025-12-30 17:45
快訊／萬海旺春輪火災後花110天完成貨櫃卸載　受損船隻處理待議

快訊／萬海旺春輪火災後花110天完成貨櫃卸載　受損船隻處理待議

萬海航運「旺春輪」今年6月9日下午在印度西岸外海航行時，發生貨櫃爆炸事故，9月11日彎靠杜拜的傑貝阿里港，以該港為避難港，歷經110天在本月28日卸完1696個貨櫃。業界高階指出，由於爆炸地點是在船隻前段，機艙是設在後段，業界估計仍有機會進行修復，但因損傷也滿嚴重，就看船體保險公司是決定報全損，還是要進廠整修。

2025-12-30 16:58
記憶體缺貨潮　展碁：明年PC價格恐漲2成、低階產品影響大

記憶體缺貨潮　展碁：明年PC價格恐漲2成、低階產品影響大

記憶體缺貨漲價潮，牽動3C市場，台灣3C通路商展碁國際總經理林佳璋今天表示，明年PC價格漲定了，估計漲幅高達15%至20%，預料對於價格敏感度高的低階筆電市場將帶來衝擊。

2025-12-30 15:59
記憶體族群強攻 ！南亞科觸200元天價　4檔模組廠飆漲停

記憶體族群強攻 ！南亞科觸200元天價　4檔模組廠飆漲停

記憶體DRAM缺貨漲價潮預估持續到明（2026）年，帶動相關類股全面走強，模組廠宇瞻（8271）、凌航（3135）漲停死，創見（2451）、品安（8088）也一度漲停，至於DRAM大廠南亞科（2408）觸及200元天價，華邦電（2344）量價齊揚，創25年半以來最高價。

2025-12-30 12:22
股王信驊飆7715元新天價　創台股個股最高紀錄

股王信驊飆7715元新天價　創台股個股最高紀錄

IC設計股、股王信驊（5274）今（30日）無畏台股大盤拉回，早盤股價大漲8.6%，飆上7715元新天價，再次打破台股單一標的報價紀錄。

2025-12-30 10:49
迎戰三星　韓媒：台積電美國廠傳提前一年量產3奈米

迎戰三星　韓媒：台積電美國廠傳提前一年量產3奈米

面對三星持續推進先進製程，全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）傳出正加快美國亞利桑那州晶圓廠進程，原訂2028年啟動的3奈米量產，傳出有望提前一年至2027年啟動。

2025-12-30 12:45
輝達5億美元入股英特爾正式到位　雙方合作邁入實質執行階段

輝達5億美元入股英特爾正式到位　雙方合作邁入實質執行階段

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）對英特爾（Intel）的策略投資正式完成。根據最新揭露的證券文件，輝達已透過私募方式斥資50億美元，取得英特爾約2.148億股普通股，持股比重約4%，交易已於12月26日完成，象徵雙方合作從宣示階段邁入實質執行。

2025-12-30 10:45
台積電獨強成國安問題　謝金河：催生被動式ETF大型化

台積電獨強成國安問題　謝金河：催生被動式ETF大型化

台積電（2330）挾著晶圓代工先進製程產業競爭力，在外資買盤簇擁下占台股權重攀升到四成，被各界賦予「護國神山」的地位，近幾年台積電權值高、股價獨強的現象，引發部分人擔憂， 而寬量執行長李鴻基還示警，台積電獨強，但有1200家公司跌破年線股兩極化表現，形成國安問題！

2025-12-30 10:14

讀者迴響

熱門新聞

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

羅唯仁遭偵辦！傳家中搜出先進製程資料

股王信驊飆7715元新天價　創台股個股最高紀錄

記憶體族群強攻 ！南亞科觸200元天價　4檔模組廠飆漲停

倒數計時！7、8月期統一發票6張大獎沒人領　明年1／5截止

Q3全球貨櫃船公司獲利率排名萬海第1　長榮與陽明分列第2與第7

上海商銀4行員挪用款項2560萬　金管會重罰1200萬元

白銀衝84美元！ 《富爸爸》作者警告：崩盤要來了

台塑唯一上榜！2025全球家族企業500強曝光　台灣2集團摔出名單

面板股精金突宣布關廠　開盤即摜跌停逾9500張排隊賣不掉

銅價刷新高！第一銅連2天漲停　華新交投熱居上市成交量第3大

四維航獨董張倉耀病逝享壽63歲　去年獲全球前2%頂尖科學家殊榮

北捷1／3信用卡、乘車碼上線　台新銀卡友享最高10次免費搭乘

麥當勞開進聯發科　副董蔡力行現身鏟薯條

台積電官網低調公布2奈米成功量產　生產基地高雄晶圓22廠

台銀黃金存摺大戶現形　及成「求避險」砸2568萬搶進185盎司

電動車心臟的隱形冠軍！　富田電機預計明年1月下旬上市

砸50億美元入股英特爾　輝達盤前跌1.3%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366