7.0強震5大科技廠衝擊一文看　台積電力拼今日完全復機

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

27日深夜宜蘭外海發生芮氏規模7.0強震，全台多有感，晶圓代工龍頭台積電（2330）竹科廠區也因此有部分員工疏散，不過根據過去台積電面對地震，以及先前0403地震的經驗，業界認為，台積電今日就有機會達到接近完全復機，因此對產能影響有限。

台積電在地震當日發出聲明，台積公司少數竹科廠區達疏散標準，我們以人員安全為第一優先，依緊急應變程序進行人員室外疏散與清點中，各廠區工作安全系統運作正常。就在當天地震過後，也有大批員工立刻回到廠區修復，半夜甚至在園區道路造成塞車。

不過由於此次震央位在宜蘭，因此離竹科較為接近，影響也較大，除了台積電外，聯電則表示，12吋廠主要在南科，震度僅二至三級，對生產影響有限，至於竹科8吋廠影響，將持續關注後續情形。世界先進則表示，人員均安，部分停機機台正加速校正中，力拚儘快復產。

但力積電則證實，竹科與竹南的8吋、12吋廠都有受到地震影響，雖然較今年4月3日地震輕微，但目前仍在盤點中，後續有望申請保險理賠。

記憶體大廠南亞科與華邦電則表示，影響仍待進一步確認，但兩家記憶體廠位於中南部的廠區，則多半運作正常。