四維航Q4散裝船運價加高　綠舞飯店普發金添業績、春節推早鳥優惠

▲綠舞大年初一及初二有財神羊駝巡禮活動向旅客們拜年賀新春。（圖／綠舞提供）

記者張佩芬／台北報導

四維航(5608)經營的23艘散裝船，其中輕便型船佔了16艘，今年第四季該型船現貨市場平均日租季增15.07%，法人估計本業獲利提升，並享有匯兌回沖利益；子公司綠舞國際觀光飯店有政府的普發金增添業績，目前正推農曆春節早鳥訂房七五折優惠。

四維航散裝船隊還包括4艘超輕便型船與3艘巴拿馬型船，第四季運價分別季增0.20%與0.63%，本業業績將優於第三季；業外借給綠舞的1千多萬美元貸款，第三季因美元貶值利息收入減少，造成營業外虧損1.47億元，第四季將可享有美元回沖利益。

四維航前三季營收23.27億元，營業利益-1.57億元，歸屬母公司淨損5426.7萬元，EPS-0.14元，第四季有1艘舊船出售利益近百萬美元入帳，估計全年在損平上下。明年散裝船運市場表現估計會優於今年，公司本月17日交1艘6.4j萬噸超輕便型船可增添明年業績，如果俄烏戰爭結束，四維的中小型船將是戰後重建物資運送的最佳船型。

四維航持股約55.43%的綠舞，去年因疫後國人出國旅遊熱潮讓四維航列了1.45億元虧損，今年綠舞虧損估計約減8千萬元，可以讓四維航所需列的虧損降到1億元左右，第四季政府普發金對國旅具有振興作用，有助綠舞改善業績。

▲綠舞擁有5.7公頃全國最大日式主題園區。（圖／業者提供）

明年國旅補助預計4月展開，整府擬祭出5大措施，包含「Taiwan PASS平日國旅優惠」、「每房每人千元補助」、「抽生日住宿金」、「直送平日住宿金」、「企業員工旅遊國旅獎勵」，約有20億元補助款。

綠舞目前正推出「躍春·2026新願啟程」春節住房專案，本月底前預訂2月16日至2月20日(除夕至初四)住房，兩天一夜享85折、三天兩夜更祭出75折的超值禮遇，旅客入住即可換穿唯美經典浴衣，漫步於5.7公頃日式主題園區，與療癒萌寵近距離互動，沉浸在綠意、朝氣與滿滿年味中，以最具儀式感的方式開啟一段截然不同的春節假期。

綠舞今年以「馬年奔馳開運」為主題，全面升級春節期間的活動內容。除夕至初三晚間，飯店後棟連廊將化身為限定版「綠舞新春年街」，以紅金燈飾、奔馬意象與日式祭典風格妝點節慶場景，營造熱鬧的新春夜市氛圍。旅客憑活動提供的遊戲幣可於攤位體驗多項趣味遊戲，並兌換精美獎品，在燈光、音樂與市集熱度交織的氣氛中，大年初一及初二還有財神羊駝巡禮活動向旅客們拜年賀新春，與親友共享熱鬧又富年味的迎春時刻。

▲在綠舞可享日式浴衣換裝、DIY體驗、萌寵互動、貓咪咖啡廳、滑索等一站式旅遊。（圖／綠舞提供）

春節的團聚時光少不了美食相伴，春節除夕至初三(2/16-2/19) 綠舞飯店各廳推出春節餐飲讓大家大快朵頤，親朋戚友多人齊聚首推「馬年金輝賀新春」 中式圍爐宴，每桌10位只要$15,000+10%，在寬敞的宴會廳享用主廚精緻年味佳餚；除夕晚間更特別邀請宜蘭在地文青創作歌手帶來抒情吉他演出，以暖心樂音陪伴旅客圍爐團聚，增添濃厚節慶氛圍。

日光璽舞 壽喜燒·割烹，春節期間每位$1,500+10%起，喜愛日料的旅客一定要品嚐道道驚喜又精彩的Omakase無菜單料理(每位$2,880+10%起)，主廚將當季產物發揮精湛廚藝與巧思為客人打造絕佳的舌尖饗宴，無菜單料理需於用餐七日前預訂；西餐愛好者推薦在坐擁環景落地窗的蝶舞咖啡廳盡享美景與佳餚，每位$1,500+10%/人，為新年增添豐盛與好兆頭。

春節期間，不論是用餐或入園散策，旅客皆可於綠舞日式園區之中，欣賞禪意松林、庭園步道與湖畔美景，與萌寵互動，為每一位旅客與家人朋友留下既溫暖又難忘的春節回憶。

綠舞國際觀光飯店表示誠摯邀請旅客攜手迎接 2026奔騰馬年，在山海與園景的交織中迎接全新的希望與祝福。官網：www.dwsresort.com.tw