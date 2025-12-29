資產傳承技術活！　中信銀行專家揭繼承順位、特留分與5大課稅地雷

▲左起主持人、資深財經主播劉姿麟、中信銀行理財智庫協理周剛毅。（圖／中信銀提供）

資產傳承早已不是有錢人的專利，而是全民都可能面對的現實課題。主持人、資深財經主播劉姿麟在中國信託商業銀行(簡稱中信銀行)《理財憑中信》直播節目中指出，即便立下遺囑、希望將財產全數捐給公益團體，仍可能受到民法「特留分」限制；近年也屢見因婚姻關係遭判無效，導致繼承權出現爭議的案例，更突顯法律在遺產分配中的關鍵影響。



中信銀行理財智庫協理周剛毅表示，民法已明確規範法定繼承順位，若未事先了解，很容易在身後留下紛爭。他指出：「第一順序是直系血親卑親屬，也就是子女或孫子女；第二順位是父母；第三順位是兄弟姊妹；第四順位是祖父母。」

他進一步說明，配偶雖不列入上述順位，但屬於「當然繼承人」，會依不同情況與各順位繼承人共同分配遺產。「如果配偶跟第一順位繼承，應繼分是平均分配；若是配偶與父母或兄弟姊妹共同繼承，則是配偶繼承二分之一，父母或兄弟姊妹合分二分之一。」

「特留分」是法律底線

不少民眾以為只要事先立好遺囑，就能完全依照個人意願分配財產。對此，周剛毅強調，法律仍設有最低保障機制，「特留分，是針對繼承人法律所保障的最低繼承權利。」



他指出，若希望在未來財產分配上採取不同於法定分配的方式，並非完全不可行，但前提是不能侵害特留分。

遺產稅5大地雷

在稅務面向，周剛毅提醒，只要被認定逃漏遺產稅，後果相當嚴重，「只要逃漏報，就是補稅加罰所漏稅額2倍以下罰鍰。」



他點名常見地雷，包括：身故前兩年內的贈與財產、銀行保管箱內容物價值、被繼承人重病期間的異常資金流動、股東往來債權等隱形資產，以及跨境資產…等皆須併回遺產課稅。

先顧好自己 再傳小孩

談到傳承觀念，周剛毅直言：「在面臨傳承時，一定要先好好照顧自己，有多的餘力再傳給小孩。」他更強調，千萬不要在照顧好自己之前，就把所有財產全部交出去，否則長輩一旦失去經濟主權，風險極高。



他分享實務案例指出，有長輩過早將資產交付子女，子女原本承諾每月給付生活費，最後卻未履行，反而讓長輩晚年必須仰賴其他家人接濟。

臻傳富信託滿足3大核心需求

為避免上述風險，周剛毅指出，「臻傳富信託」藉由新型態的信託機制正是兼顧退休保障與財富傳承的關鍵工具。他表示，透過信託設計，可同時滿足三大核心需求：穩定退休現金流、避免子女過早取得資產、以及放大贈與效果。



他進一步舉例說明，若將 100 萬美元投入臻傳富信託，可事先約定每年撥付 4 萬美元、連續 20 年，作為委託人的退休生活費，確保 20 年穩定現金流。



在穩健的投資與資產配置下，信託資產所產生的報酬足以支應每年撥款，「等到 20 年後，子女仍可如實拿到接近 100 萬美元價值的資產」，達成「自己先用、孩子後拿」的傳承目標，同時滿足退休安排、財富傳承與節稅需求，是現代家庭在資產傳承上不可忽視的規劃工具。

定期檢視資產，及早規劃最適傳承方式

台灣「有土斯有財」的觀念根深蒂固，但不動產稅制複雜，且難以做到公平分配。同時，隨著全球局勢變化，多數客戶在境外也有資產布局，然而海外資產的繼承程序繁瑣且成本高。



因此，建議定期檢視整體資產全貌，並及早安排最適切的傳承方式，以降低風險、確保家族財富順利延續。

